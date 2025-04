La présence d'un "responsable des enfants" désormais obligatoire sur les tournages de séries et téléfilms

Paris, France | AFP | jeudi 17/04/2025 - Un "responsable des enfants" doit désormais obligatoirement être engagé pour les tournages de séries et de téléfilms, comme pour le cinéma, selon un accord paritaire dans la production audiovisuelle rendu public jeudi.



Ce recrutement d'une personne qualifiée est obligatoire quand les enfants ont moins de 16 ans, quelle que soit la durée du tournage. Pour ceux entre 16 et 18 ans, la présence d'un tel "responsable des enfants" est simplement recommandée.



Elle est également recommandée pour les tournages de documentaires et de programmes de divertissement, lorsque des enfants y participent sur toute leur durée.



Enfin, concernant les castings, la présence d'un adulte référent sera requise pour les moins de 16 ans - soit un parent ou une personne choisie par le représentant légal. En phase finale de casting, un "responsable des enfants" est en outre recommandé.



Ce responsable encadre les mineurs, s'assure de leur bien-être, de leur suivi scolaire et peut intervenir en cas de difficultés. Dans le cinéma, il doit être présent sur le tournage dès qu'un mineur de moins de 16 ans est impliqué, depuis juin 2024.



Dans la production audiovisuelle, le nouvel accord sur la protection des mineurs est entré en vigueur le 1er avril. Il fait "écho aux recommandations issues du rapport de la commission d'enquête parlementaire" sur les violences sexuelles dans la culture, rendu public début avril, selon un communiqué des acteurs du secteur.



Créée à l'appel de la comédienne Judith Godrèche, cette commission a multiplié les pistes pour protéger "les enfants du spectacle", avec des contrôles renforcés notamment.



Un autre accord, portant sur la prévention et le signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels dans la production audiovisuelle, sera applicable au 1er mai. Il prévoit notamment l'engagement obligatoire de coordinateur d'intimité lorsque l'artiste concerné en formule le souhait.



Les deux textes ont été signés par les organisations professionnelles d'employeurs (SATEV SPECT, SPI, USPA) et la majorité des syndicats représentatifs du secteur (CGT, CFDT, SNTPCT).

le Jeudi 17 Avril 2025 à 09:27 | Lu 89 fois