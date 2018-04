La première promo de Poly3D bientôt diplômée

Frédéric Simonin, chef d'équipe "level design" pour Ubisoft Montréal

"A Ubisoft Montréal je participe au "Warm up", qui est une formation que l'on fait avec les étudiants qui sortent d'école, pour les mettre à niveau pour nos outils, notre culture et nos méthodes de travail. Et comme les étudiants que l'on accueille, je vois du potentiel dans les élèves de Poly3D. Ils ont chacun des forces dans certains métiers, que ce soit en programmation, en art, etc., et ils pourraient parfaitement intégrer un grand studio. Mais c'est sûr qu'il y a tout de même une différence entre un projet étudiant qui doit être rendu en trois mois, et un produit fini commercialisable.



Dans les studios, ils se spécialiseraient beaucoup plus dans un domaine particulier, par exemple la création de niveaux, de personnages, dans la musique ou la programmation. Ce sont des équipes jusqu'à 500 personnes qui travaillent sur un jeux pendant des années. Mais ils ont aussi cette polyvalence indispensable pour travailler dans des petits studios indépendants, même ici à Tahiti, où une petite équipe doit tout faire afin de sortir un jeu avec un petit budget mais une excellente finition."



Yannick Blanchot, développeur avec des studios indépendants de Montréal, ancien d'Ubisoft

"J'ai coaché les étudiants à distance, nous organisions des vidéo-conférences, j'ai reçu leur documentation, j'ai essayé de les orienter en leur disant 'faites attentions là', 'ça c'est bien'… Et on en voit le résultat maintenant, certains ont des jeux plus aboutis que d'autres. Je pense qu'il y a encore quelques petites règles à peaufiner, mais dans la majorité des cas il y a un très bon potentiel. Les gens que l'on voit là sont vraiment passionnés, il y a juste besoin de les "driver" mais ils sont parfaitement prêts pour le marché du travail, tant local qu'international.



On voit que certaines équipes se sont démarquées et ont eu vraiment de bonnes pré-analyses, ils ont évité de tomber dans les pièges classiques… Par exemple le jeu de "dating", dès que j'ai pu le tester j'ai vu qu'ils avaient clairement identifié les différents points importants dans ce type de jeu, et dès le départ ils l'avaient bien calibré. Et on voit aujourd'hui un jeu très sympa, qui aurait même de l'avenir s'il était développé sur des marchés comme les iPhone. Le jeu de plate-forme Shield of Freedom a aussi une bonne idée, un gameplay original et un beau graphisme, il y a un potentiel. A ces jeux, il manque surtout quelques peaufinements pour pouvoir être commercialisables sur différentes plateformes.



Et leur culture, qu'ils ont parfois intégré dans le jeu, présente aussi un potentiel pour eux. Au Québec, des petites équipes de 5 à 10 personnes ont lancé une série de jeux qui sont basés sur la culture québécoise, ils se sont bien démarqués et se sont bien vendus au Québec et dans le monde… Là je pense au jeu de dating, si au lieu d'un personnage un peu manga évoluant en Polynésie, ils mettent une héroïne vraiment polynésienne, ça se démarquerait et ça marchera très bien sur le mobile."