La popularité de Macron et Bayrou au plus bas, selon un sondage

Paris, France | AFP | dimanche 20/07/2025 - La popularité des deux têtes de l'exécutif a atteint un plus bas depuis qu'elles sont mesurées par l'Ifop, soit 2017 pour le président Emmanuel Macron et décembre pour le Premier ministre François Bayrou, selon une étude de cet institut publiée par le Journal du dimanche.



Seuls 19% des Français sont satisfaits du président Emmanuel Macron, en chute de quatre points sur un mois, et 18% de son Premier ministre François Bayrou (-2 points) qui a présenté mardi un plan prévoyant 44 milliards d'euros d'économies pour le budget 2026.



Environ 50% des personnes interrogées sont très mécontentes du chef du gouvernement (+8 points) et 32% plutôt mécontentes (-6 points), tandis que 17% sont satisfaites (-2 points) et 1% très satisfaites (inchangé).



Le mécontentement à l'égard de François Bayrou a particulièrement progressé parmi les dirigeants d'entreprises (+16 points) et les socialistes (+11 points), qui avaient déposé une motion de censure après l'échec des concertations des partenaires sociaux sur les retraites.



La répartition est similaire pour le chef de l'Etat: 48% de Français en sont très mécontents (+3 points), 33% plutôt mécontents (+1 point), alors que 17% en sont plutôt satisfaits (-3 points) et 2% très satisfaits (-1 point).



Le mécontentement à l'égard d'Emmanuel Macron a particulièrement progressé chez les artisans commerçants (+10 points), les dirigeants d'entreprise (+18 points), dans les communes rurales (+13 points) et chez les socialistes (+21 points).



Enquête en ligne réalisée du 16 au 17 juillet, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur comprise entre 1,1 et 2,2 points.

le Dimanche 20 Juillet 2025