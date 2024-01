La plongée polynésienne au top à Paris

Paris, le 15 janvier 2024 - Pour son vingt-cinquième anniversaire, le Salon de la plongée à Paris a de nouveau attiré la foule des passionnés du monde du silence, tandis que les clubs de Tahiti se sont offert une place de premier plan dès l’entrée du salon.



Cela fait un quart de siècle qu’Hélène de Tayrac-Senik tient la barre du Salon de la plongée, à Paris. Cette sirène blonde s’est imposée dans ce monde très masculin qu’était la plongée, activité devenue depuis loisir sportif et familial, puis moteur du tourisme. Pour l’édition 2024, qui s’est tenue du 11 au 14 janvier et qui a rassemblé 400 exposants (clubs de plongée, équipementiers, offices de tourisme, etc.), Hélène de Tayrac a choisi comme marraine Nathalie Lasselin, exploratrice sous-marine et cinéaste dans le monde entier.



Dans un stand encore agrandi et orné de visuels impressionnants, les quinze clubs polynésiens ont tenu la vedette parmi les promoteurs de destinations du grand bleu. Si nos plongeurs arboraient surtout un grand sourire lorsqu’on évoquait leurs activités, c’était pour confirmer que si 2023 avait été une année faste, 2024 annonçait déjà le plein et 2025 une promesse tout aussi positive.



Que ce soit au Raiatea Dive Center, à Top Dive de Rangiroa, à Coco Dive de Tikehau ou encore à O2 de Fakarava, il ressort que l’activité plongée est vécue comme un élément important voire primordial d’un séjour en Polynésie. Et les Marquises ne sont pas en reste, comme le confirmait Julie Cherais de Nuku Dive. On notera également le développement connexe des croisières plongée et voile-plongée avec Tahiti Sail and Dive ou les circuits à partir de Fakarava de Sail Tahiti Experiences. Pour sa part, Aqua Tiki, lui aussi basé à Fakarava, fait remarquer que sa clientèle allemande, de plus en plus haut de gamme, a déjà réservé pour 2025.



Une situation très positive qui est sans doute le résultat de nombreuses campagnes de promotion ciblées de la part de Tahiti Tourisme, qui a positionné le Fenua comme une destination particulièrement séduisante, sûre et protégée. Cette politique porte aujourd’hui ses fruits, notamment en faisant de la plongée non plus une activité possible dans un programme de séjour, mais un élément à part entière de ce dernier. Et l’atout majeur qui ne peut que contribuer à un développement raisonné de l’activité plongée, c’est le potentiel encore inexploré d’autres îles, à atteindre en croisières voile par exemple. C’est dire si nos plongeurs pourraient garder leur sourire !

​La parole à Thibault Gachon, président du syndicat des clubs de plongée en Polynésie française :



“On est dans le top 5 mondial”



“Il faut repositionner la plongée sur le marché mondial parce que nous sommes une destination de premier plan. On est dans le top 5 mondial et il faut que ça se sache. On le voit aujourd’hui : on est à l’entrée du salon avec l’un des plus grands stands à cet endroit-là depuis deux ans parce qu’avec quinze clubs ensemble, on est là en masse et ça se voit. Les touristes affluent massivement. On prend déjà les réservations pour 2025 tellement c’est chargé pour 2024. Alors oui, le tourisme se porte bien et la plongée encore mieux car on arrive à attirer encore plus de gens en Polynésie grâce à la plongée.



Tahiti Tourisme a été extraordinairement bon quand on voit le stand, avec les magnifiques photos qu’il a fait faire et son site internet dédié à la plongée – premier secteur qui a été mis en avant. Aujourd’hui, l’opération a été dupliquée avec la voile et la randonnée. […] Il n’y a pas trop de clubs et il y a d’ailleurs d’autres îles à développer, notamment grâce à la plongée. Celle-ci peut être un accélérateur de leur développement si l’on y met un club de plongée mais à condition que les avions suivent.



Cela étant, nous travaillons bien. Tous les clubs sont sérieux. Nous avons une image de qualité et de sécurité en Polynésie. Il faut garder ça.”

