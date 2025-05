La pirogue Fa’afaite accueillie à Teahupo’o

Tahiti le 4 mai 2025 – “Sans quai fixe”, la pirogue traditionnelle Fa’afaite a quitté Papeete pour s’amarrer sur un ponton familial à Teahupo’o. Son accueil a été marqué par une cérémonie culturelle forte en émotions. Il s’agit d’une situation temporaire : l’association reste à la recherche d’un emplacement “idéal”.





De retour de carénage début avril, la pirogue traditionnelle Fa’afaite s’est retrouvée dans l’impossibilité de rejoindre son emplacement à Papeete, en sursis depuis plus d’un an . “On devait déjà sortir de Motu Uta en raison des besoins d’extension du Port autonome. Des démarches ont été faites pour trouver un nouveau lieu d’amarrage, mais la taille de la pirogue ne facilite pas les recherches”, indique Manutea Géros, nouveau président de l’association Fa’afaite i te ao mā’ohi, qui évoque également des raisons de sécurité liées à la présence d’un bateau saisi risquant de chavirer. “On nous a orientés vers Paofai, mais la pirogue était trop exposée avec des risques de vandalisme”.C’est donc en urgence qu’un nouvel emplacement a été trouvé à l’autre bout de l’île. Cette “aventure imprévue” est relatée par un membre d’équipage sur la page Facebook de l’association. “Sans quai fixe”, la “grande dame” a mis le cap sur Teahupo’o pour s’amarrer sur le ponton de la famille Drollet, en face de la marina. La navigation a été effectuée de nuit à la faveur de conditions météorologiques clémentes. Le 12 avril, une cérémonie d’accueil chargée en émotions a rassemblé des membres de l’association, des représentants de la commune et des pêcheurs. “Pour nous, la pirogue est sacrée, c’est comme un marae. C’est un être vivant. (...) On remercie Teahupo’o pour son accueil”, souligne Manutea Géros.



“C’est un honneur”

“On souhaite la bienvenue à Fa’afaite dans notre commune de Taiarapu-Ouest et de Teahupo’o. Nous l’accueillons avec grand plaisir, dans le respect de la coopérative de pêche. Quand j’ai appris qu’elle ne trouvait pas de stationnement en zone urbaine, je ne pouvais pas dire non : c’est notre culture, c’est notre va’a à nous !”, confie la maire déléguée de Teahupo’o, Roniu Tupana-Poareu, prête à soutenir l’organisation de rencontres à destination des enfants et des anciens, et plus largement de la population.



Sur place, plusieurs résidents de Teahupo’o sont aux petits soins de la pirogue double et veillent sur elle, notamment par temps de houle. Parmi ces personnes, Hitinui Levy, membre de l’association et ihitai : “Ce n’est pas par plaisir que Fa’afaite est ici, puisqu’elle s’est fait chasser de son précédent emplacement. Mais on est très fier qu’elle soit chez nous ! Elle voit autre chose dans un cadre qui lui correspond davantage”. “Pour nous, c’est un honneur d’avoir cette pirogue ici. C’est un emblème de la Polynésie !”, poursuit Peva Levy, toujours disposé à “donner un coup de main”.



Pour l’association, ce repos est “aussi précieux que temporaire”, comme un “nouveau souffle”. Les membres du conseil d’administration continuent toutefois de se mobiliser pour trouver “le port idéal” à Fa’afaite, un site accessible capable d’héberger la pirogue de plus de 20 mètres de long entre deux voyages.



