Fa’afaite cherche un nouveau port d'attache

Tahiti, le 12 janvier 2025 – Après une année 2024 marquée par un voyage à Hawai’i dans le cadre du Festival des arts du Pacifique, l’association Fa’afaite i te ao mā’ohi aborde 2025 sous l’angle de la maintenance et du rodage, avec un voyage-carénage à Raiatea autour du mois d’avril et des sessions d’entraînement à la navigation en Polynésie. La pirogue double traditionnelle doit également quitter Motu Uta, mais sa longueur de 25 mètres complique la tâche des bénévoles en quête d’un nouvel emplacement.





Les membres de l’association Fa’afaite i te ao mā’ohi se sont réunis en assemblée générale, samedi matin, à la Maison de la culture. L’occasion de rappeler la raison d’être (fā) de la grande pirogue double polynésienne et des actions associées : “Partager notre identité et faire vivre nos traditions maritimes en tant que repères pour la vie d'aujourd'hui, et sur le long terme”.



​Retour sur le festival

Outre le renouvellement des membres du conseil d’administration, ce rassemblement a permis de dresser le bilan des actions menées l’an dernier. “L’année 2024 a été très chargée”, confie Hinatea Lefay, présidente de l’association depuis deux ans. “Le point fort a été le voyage à Hawai’i pour le Festival des arts du Pacifique, sur l’invitation de la Direction de la culture et du patrimoine. Ça a été huit mois de préparation intense pour emmener la pirogue avec deux équipages de 16 ihitai à l’aller et au retour, plus l’équipe Va’a Fenua en soutien à terre”. Au total, le voyage aura duré dix semaines, de mai à juillet, entre navigation traditionnelle et logistique contemporaine, à commencer par la gestion des visas. Le défi a aussi été relevé sur le plan financier grâce aux subventions accordées par le Pays et l’État, aux levées de fonds, aux cotisations et au soutien de plusieurs partenaires.



L’association a également assuré la cérémonie du ‘ava pour l'ouverture du Festival international du film documentaire océanien (Fifo), en février, en parallèle d’interventions éducatives et culturelles, ainsi que de plusieurs rencontres avec des cousins du Pacifique (Nouvelle-Zélande, Hawai’i, Taïwan). Un don de 160 000 francs a été versé en soutien aux sinistrés des incendies de Lahaina, à Maui. En octobre, Fa’afaite a célébré ses quinze ans d’existence, en marge de la restitution du FestPAC.





​Voyage et carénage à Raiatea

Le programme d’actions pour 2025 comprend cinq objectifs principaux, à commencer par le carénage de la pirogue pour des travaux de remise en état – qui devrait être associé à une traversée vers Raiatea autour du mois d’avril – et la volonté de répondre à davantage de sollicitations. Pas de “grand voyage” cette année, où les temps de partage seront essentiellement locaux. “2025 va être une année de mise à jour et de repos après deux années intenses”, confirme Hinatea Lefay.



La présidente n’en est pas moins préoccupée par un souci de taille, lié à “l’illégalité” du stationnement actuel de la pirogue traditionnelle : “Fa’afaite a besoin d’un port d’attache. Nous devons partir de Motu Uta, où des travaux sont programmés. On aurait déjà dû partir en octobre 2023, mais nous n’avons pas d’autre solution pour l’instant. On a sollicité le gouvernement, qui veut nous aider, mais il faut trouver un emplacement. Le souci, c’est qu’il n’y a pas beaucoup de marinas qui peuvent accueillir une pirogue de 25 mètres... On veut lui trouver un quai qui sera comme une maison, dans un endroit sécurisé où elle pourra être visible des Polynésiens et facilement accessible.” L’appel est lancé.



Moeata Galenon, capitaine et navigatrice : “Maintenance de la pirogue et voyages d’entraînement dans nos îles” “Je suis dans l’association depuis le début, en 2009. Cette année 2024 a été intense avec le FestPAC. Qui dit grand voyage, dit grande préparation sur plusieurs mois pour récolter des fonds et préparer l’équipage. On a eu beaucoup de chance avec la météo et on a fait de très belles rencontres à Hawai’i. Cette année, nous n’avons pas prévu de grand voyage. Nous devons assurer la maintenance de la pirogue. Nous ferons quand même des voyages d’entraînement dans nos îles pour aller à la rencontre des communautés et des scolaires. Quand on revient d’un aussi grand voyage, l’année qui suit, on est toujours en réflexion par rapport à ce qui a marché ou pas, et à ce qu’on veut faire dans les années à venir. En sachant qu’on est tous des bénévoles.”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 12 Janvier 2025 à 17:39