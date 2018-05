La pièce de théâtre Sandre s'invite en prison

"Dès le début de la représentation, je me suis dit que le choix de la pièce était bon pour être joué ici. Cette pièce est un peu comme un miroir pour les détenus" , note soulagé Guillaume Gay, de la compagnie du Camélon.

"Le sujet de la pièce n'est pas facile. J'ai voulu montrer que dans chaque être humain, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Parfois, il peut arriver à une personne de commettre un acte horrible. Pendant un moment, la personne 'sort d'elle-même', cela peut arriver à tout le monde" , explique l'auteure Solenn Denis, qui ne cherche pas à travers son texte à dédouaner ou à excuser l'acte commis, mais à en comprendre la genèse et les raisons.

Erwan Daouphars, accompagné de Solenn Denis, vont proposer dans les prochains jours quelques ateliers écriture et de jeux théâtraux aux détenus qui le désirent. Une manière de faire découvrir l'art théâtral… et ses bienfaits.

Et il semble bien que la pièce, qui sera jouée également au Petit théâtre les 11 et 12 mai prochains, ait trouvé de l'écho parmi le public présent dans le centre pénitentiaire. En effet, au fur et à mesure de la représentation, la salle devenait plus silencieuse, les détenus de plus en plus attentifs aux paroles du comédien.

A l'issue de la représentation, Solenn Denis et Erwan Daouphars ont noué un échange avec les détenus et les langues, d'abord timides, se sont petit à petit déliées. " C'est fort, ça me fait réfléchir comme même cette pièce. Parfois, si je tiens ici, c'est pour mes enfants" , avoue un détenu. "En fait finalement, ce n'est pas parce que j'ai commis un acte pas bien, que je suis quelqu'un de mauvais ", conclut tout bonnement un autre.

Il semble bien que la 'mission' -si mission il y avait- ait été remplie.