La perliculture toujours au ralenti à Takaroa

PAPEETE, le 7 août 2019 - Le conseil des ministres a adopté, mercredi, le maintien du moratoire aux perliculteurs de Takaroa, suite au phénomène Vaitia qui a décimé les fermes perlières de l'atoll. Cette décision du Pays leur permet d'être exonérés des taxes d'occupation de domaine public en 2019.



Depuis 2014, le lagon de Takaroa est touché par le phénomène « Vaitia », « qui se traduit par une efflorescence algale colorant les eaux du lagon et aboutissant à une eutrophisation et un manque d’oxygène pour les organismes vivants. »



Cet effet a fortement réduit le collectage des naissains d’huîtres perlières, il a entrainé aussi une mortalité importante d’huîtres d’élevage issues de ces naissains et une mauvaise récolte des perles.



Aujourd’hui, les stigmates du phénomène sont encore présents. « Le collectage des naissains est toujours inopérant et les superficies dédiées à l’élevage et la greffe des huîtres sont largement sous-exploitées », indique le communiqué du Conseil des ministres.



Face à ce constat, le Pays a pris un arrêté pour exonérer les perliculteurs de Takaroa des redevances d’occupation du domaine public pour 2019.