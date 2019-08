La pêche aux rori reprend à Fakarava, Toau et Kauehi

TUAMOTU, le 7 août 2019 - Les pêcheurs de rori de Fakarava, Toau et Kauehi peuvent reprendre du service, jusqu'au 31 octobre. Cependant, ils doivent se soumettre à la règlementation.



Le Conseil des ministres a validé, mercredi, l’ouverture de la pêche aux rori à Fakarava, Toau et Kauehi jusqu’au 31 octobre.



Cette décision répond ainsi à la demande des deux comités de gestion de ces atolls. L’objectif est de recenser les pêcheurs et les transformateurs de rori, et de les informer sur la règlementation. Ces deux comités de gestion s’engagent également à « effectuer un suivi sur le terrain ». La transformation et les expéditions sont « exclusivement » destinées aux commerçants titulaires d’un agrément, qui sont au nombre de quatre à ce jour.



Les pêcheurs devront, cependant, respecter le quota défini pour ces trois atolls, soit 11 600 rori, toutes espèces confondues. Une zone de réserve « au moins égale au tiers de la surface du lagon dans ces atolls » devra être mise en place. Sur Fakarava, la zone de réserve devra, en outre, respecter la réserve de biosphère de la commune.