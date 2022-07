La passe de trois pour Vénus en Coupe de Polynésie

Tahiti, le 24 juillet 2022 - L'AS Vénus a remporté samedi soir au stade Pater sa troisième Coupe de Polynésie d’affilée en battant (2-0) Dragon en finale au terme d’un match enlevé dans l’ensemble et au cours duquel les joueurs de Mahina ont été plus réalistes.



Clôture de la saison 2021/2022 samedi au stade Pater à l’occasion de la finale de la Coupe de Polynésie qui proposait une affiche alléchante entre l'AS Dragon le vice-champion de Tahiti derrière Pirae et l'AS Vénus, 3e du championnat et double tenant du trophée (2019 et 2021, épreuve annulée en 2021 pour cause de covid). Dragon-Vénus en finale de coupe, c’était déjà arrivé à deux reprises lors de ces dernières saisons (2016, 2018) et le club de Titioro s’y était imposé à deux reprises. En championnat cette saison, Dragon comptait un succès à l’aller, le retour s’étant soldé par un nul.



La rencontre s’annonçait indécise, ce qui ne fut pas le cas dans le premier quart d’heure dominé par les joueurs d’Efrain Araneda mais sans qu’ils ne se créent d’occasions franches. Ça se rééquilibrait ensuite peu à peu dans l’occupation territoriale avec un rythme enlevé et l’envie de jouer constamment vers l’avant des deux côtés.



Et c’est Vénus qui trouvait l’ouverture à la 33e minute sur une frappe flottante de 25 mètres de Roonui Tehau, le ballon passant sous la barre transversale alors que Benjamin Tardivel, le portier de Dragon, semblait pourtant sur la trajectoire (1-0). Le rythme du match s’élevait encore sous l’impulsion d’une formation de Dragon qui se lâchait totalement, mais Vénus ne calculait pas non plus et jouait tous les coups à fond. Et à la suite d’un corner favorable à Vénus à la 40e minute, Teaonui Tehau était le plus prompt devant le but pour reprendre le ballon et le mettre au fond (2-0). Ça se compliquait franchement pour Dragon…

La Nouvelle-Zélande et la France pour Vénus Dragon va rapidement trouver des motifs de reprendre confiance à la reprise, tout d’abord lorsque Terai Bremond était logiquement expulsé à la 53e minute suite à un tacle bien au-delà de la limite et laissait ses partenaires de Vénus à 10. Ensuite en bénéficiant d’un pénalty deux minutes plus tard lorsque Teave Teamotuaitau, le gardien de Vénus, fauchait Sake Whatiepel. Mais ce n’était décidément pas la soirée des attaquants de Dragon qui avait déjà manqué de réussite en première période dans la finition, cela se confirmant lorsque Roonui Tinirauarii voyait son tir au but stoppé par Teava Teamotuaitau parti du bon côté. Dragon va continuer à se procurer des occasions par la suite mais le gâchis de ses attaquants perdurait. Vénus ne fermait pas le jeu malgré son infériorité numérique mais restait compact au milieu et derrière et se montrait ponctuellement dangereux en contre. Dragon poussait logiquement de plus en plus en fin de match mais c’est bien Vénus qui inscrivait de nouveau son nom au palmarès de la Coupe de Polynésie.



Satisfaction chez Samuel Garcia, l’entraîneur de Vénus, quant au résultat bien sûr mais aussi pour le contenu du match : “Une troisième Coupe de suite, c’est quand même une belle constance de notre part. Je veux féliciter les garçons qui ont fait ce qu’il fallait en 1re mi-temps pour se mettre en position de force, ensuite ils ont géré intelligemment en 2e mi-temps sans prendre trop de risques. Ce succès renforce notre capital confiance avant d’aborder la Ligue des Champions à Auckland où nous jouerons dans un groupe relevé. Je veux remercier la ville de Mahina et tous ceux qui nous ont aidés pour partir en Nouvelle-Zélande”.



Le groupe de Vénus s’envolera mercredi en direction de la capitale néo-zélandaise et y jouera son premier match de Ligue des Champions le 4 août contre les Solomonais de Central Coast avant de rencontrer les Papous de Lae City puis les Ni-Vanuatu de Galaxy FC dans un groupe relevé. Les deux premières places sont qualificatives pour les demi-finales.



Vénus va voyager dans les mois à venir car après son déplacement en Nouvelle-Zélande, le club de Mahina repartira en France en novembre pour y disputer le 7e tour de la Coupe de France comme ce fut déjà le cas lors de la saison précédente quand Vénus s’était incliné (2-0) à Trélissac.



Deuxième du championnat et finaliste de la Coupe, Dragon peut se consoler en ayant obtenu son billet pour la prochaine Ligue des Champions d’Océanie avec Pirae, Tahiti ayant en effet deux représentants dans l’épreuve la saison prochaine.

