La participation de la Polynésie au sommet du climat de l'ONU envisagée

Papeete, le 5 septembre 2018 - Dans le cadre du 49ème Forum des îles du Pacifique, la délégation de la Polynésie française s’est entretenue, mercredi, avec deux représentantes de l’ONU (Organisation des Nations Unies), Sonya Bachmann et Fekitamoeloa Utoikamanu, présentes à Nauru à l’occasion de cette réunion du Forum.



L’entretien, qui a été organisé à leur demande, a été l’occasion pour elles d’échanger avec Thierry Nhun Fat, conseiller spécial du Président Edouard Fritch, et Manuel Terai, Délégué aux affaires internationales, européennes, et du Pacifique, le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, étant pour sa part retenu à la Retraite des Leaders. Les échanges ont porté, entre autres, sur les travaux du C24, le comité traitant des questions de décolonisation, à l’ONU, mais aussi sur des thématiques relatives à l’environnement (programme S.a.m.o.a pathway). Un sommet sur le climat est ainsi prévu en septembre 2019, à New York, à l’initiative du secrétaire général des Nations Unies, et une possible participation de la Polynésie française à ce grand événement a été discutée.

Sonya Bachmann est en charge d’une partie de l’Asie, et du Pacifique, au département des affaires politiques de l’ONU, tandis que Fekitamoeloa Utoikamanu, de nationalité tongienne, a le titre de sous-secrétaire-générale, et œuvre notamment pour le développement des petits états du Pacifique. Elles ont toutes les deux leur bureau au siège de l’ONU, à New York.