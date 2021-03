La part du renouvelable dans le mix énergétique toujours en repli en 2019

Tahiti, le 2 mars 2021 - Sans surprise, les énergies renouvelables peinent à honorer les ambitions fixées à 50% en 2020 et à 75% en 2030 par le plan de transition énergétique en 2015. Selon le dernier bilan de l’observatoire de l’énergie, la production d’énergie verte est même en léger repli, tandis que les importations d’hydrocarbure sont en légère hausse.



En 2019, seuls 28,78% de l’électricité consommée en Polynésie française est d’origine renouvelable selon le dernier bilan énergétique de l’observatoire dédié, contre 29,72% en 2018, et 30,96% en 2017. C’est mieux que le taux de pénétration de la Nouvelle-Calédonie ou des Antilles dans le "mix électrique", mais ça reste loin derrière les ambitions du Pays. Objectifs de son plan de transition énergétique présenté en 2015 ? Une production électrique à 50% d'énergies renouvelables (EnR) en 2020 et à 75% d'ici 2030.



En 2021, ces objectifs semblent désormais hors de portée. “Malgré le développement des installations photovoltaïques, ce taux ne cesse de diminuer depuis 2016”, nuance le bilan, justifiant ce recul “par une baisse de la production d'EnR liée aux conditions météorologiques et une augmentation de la consommation électrique en parallèle”, la production des barrages hydroélectriques étant soumises à la pluviométrie et aux débits des cours d’eau. A l’observatoire de l’énergie, on reconnaît le caractère “ambitieux” de ces objectifs.



“Mais ce n’est pas seulement en produisant plus d’EnR qu’on va y arriver, il faut aussi réduire notre consommation ce qui passe par les usagers que nous sommes”, fait valoir Teiki Sylvestre-Baron, responsable de l’observatoire. “L’énergie la moins polluante est celle qu’on ne consomme pas”, poursuit le responsable. Ouvrir les fenêtres, allumer le ventilateur au lieu de mettre la climatisation, privilégier le covoiturage ou les modes de déplacement doux (marche ou vélo), etc. Evoquant ainsi la démarche “négawatt” qui consiste à utiliser en priorité le gisement d’économie d’énergie qui nous entoure, il rappelle qu’il faut commencer par “réduire la consommation” pour “réduire la facture pour les usagers”, eux-mêmes “acteurs” de la transition énergétique.



Le transport routier, secteur le plus énergivore



Une philosophie qui mise sur le comportement des consommateurs. Or, la consommation a plutôt tendance à augmenter, portée par la croissance démographique et au “phénomène de décohabitation des foyers”. Ainsi en 2019, environ 353 millions de litres d’hydrocarbures ont été importés en Polynésie contre 340 millions en 2018, soit une légère hausse de 0.9% pour un taux de dépendance aux énergies fossiles de 93,8% en 2019.



Si les transports (routiers, maritimes et aériens) totalisent 52% de la consommation d’énergie primaire en 2019, les transports routiers se montrent, sans surprise, les plus énergivores, puisqu’ils incarnent à eux seuls 53% de la consommation d’énergie finale et 79% de la consommation dans le secteur des transports. Une proportion que l’observatoire met en corrélation avec une croissance importante du nombre de véhicules en Polynésie depuis 2016.



En parallèle, les véhicules électriques restent faiblement représentés dans le parc automobile actuel, souligne le bilan, avec seulement 318 véhicules (dont 20 bus électriques) en 2019. Ici aussi, loin de l’objectif actuel fixé à 1 000 véhicules électriques à l’horizon 2020. Du reste, l’électricité “majoritairement produite à partir d’énergie fossile et donc davantage émettrice de gaz à effets de serre” ne résout pas le problème de l’empreinte carbone (lire encadré). A cela s’ajoute le prix du kWh, qui présente “un frein à l’investissement”. Soit “deux écueils” qui limitent la progression des véhicules électriques en Polynésie, indique le bilan.



Des objectifs déjà revus à la baisse



Dans ce contexte, impossible d’honorer les objectifs du plan de transition énergétique à si court terme. Ce que l’ancienne ministre de l’Énergie, Tea Frogier, avait déjà reconnu l’année dernière, "tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de projets qui vont être mis en place pour nous permettre d'atteindre cet objectif". La ministre avait alors revu les objectifs à la baisse indiquant que d'ici 2030, seule la barre des “60 à 65%” serait atteignable.



Depuis, beaucoup d’espoirs reposent sur les nouveaux projets dans le photovoltaïque (20% des EnR produites), mais surtout dans l’hydroélectricité, principal contributeur en EnR. Avec ses 15 barrages et ses 18 centrales hydrauliques (soit une puissance de 48.2 MW), Tahiti concentre l’essentiel des ressources valorisée sur le territoire polynésien, permettant de produire 70.8% des énergies renouvelables. L’observatoire évoque notamment les projets Hydromax, initiés par EDT Engie, permettant de produire “à périmètre constant sans besoin de foncier et sans impact environnemental”.