La part belle à la jeunesse aux championnats de Polynésie de karaté

Tahiti, le 23 mars 2022 - Les championnats de Polynésie de karaté se sont tenus le week-end dernier à Fautaua. 23 combattants étaient engagés en kumite (combat) et 16 en kata. Particularité de la compétition pour cette année, aucun sénior n'était inscrit. Les 26 combattants présents ce week-end étaient âgés de 8 à 17 ans. En cadet, la catégorie la plus fournie pour ces championnats, on retient notamment les titres en kumite de Keanu Décian, chez les garçons, et d'Angelina Madwasikin-Kartadinama, chez les filles.





Résultats kumite Poussin garçons (lourd)

1er – Niihau Soullier Ah Atchoy (Sen no Sen)

2e – Keanui Hecquet (Sen no Sen)



Pupille garçon (léger)

1er – Kais Chefchoufi (Seii do Karaté)

2e – Hotua Au-Harehoe (Karaté do Punaruu)

3e – Gabriel Laumonier (Sen no Sen)

4e – Reole Halluin (Sen no Sen)



Benjamin garçon (léger)

1er – Cyprien Systchenko (Sen no Sen)

2e – Youssef Haoata (Seii do Karaté)



Benjamin garçon (lourd)

1er – Teraiare Au-Harehoe (Karaté do Punaruu)

2e – Mael Laumonier (Sen no Sen)



Minime garçon (léger)

1er – Toariki Laufattes-Apeang (Seii do Karaté)

2e – Evan Liu (Karaté do Punaruu)

3e – Andrew Madwasikin-Kartadinama (Karaté do Punaruu)



Cadet garçon (lourd)

1er – Keanu Decian (Sen no Sen)

2e – Kevin Decian (Sen no Sen)

3e – Roody Brisset (Katana do)

4e – Rodrigue Lozinguez (Karaté do Punaruu)



Cadet filles (lourd)

1er - Angelina Madwasikin-Kartadinama (Karaté do Punaruu)

2e – Maiana Teehu-Florès (Shimizu)

Résultats kata Poussin garçon (lourd)

1er - Niihau Soullier Ah Atchoy (Sen no Sen)



Pupille garçon (léger)

1er - Hotua Au-Harehoe (Karaté do Punaruu)

2e - Reole Halluin (Sen no Sen)



Pupille fille

1er – Christie Agnie (Karaté do Punaruu)



Benjamin garçon (lourd)

1er - Teraiare Au-Harehoe (Karaté do Punaruu)

2e - Mael Laumonier (Sen no Sen)



Minime garçon (léger)

1er - Evan Liu (Karaté do Punaruu)



Cadet garçon (lourd)

1er – Rémy Ho (Shimizu)

2e - Roody Brisset (Katana do)



Cadet fille (lourd)

1er - Maiana Teehu-Florès (Shimizu)

2e - Angelina Madwasikin-Kartadinama (Karaté do Punaruu)



Junior garçon (lourd)

1er – Kim Ho-Kui (Karaté do Punaruu)

Mercredi 23 Mars 2022