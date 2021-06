La parole à la beauté

Détente et sérénité



Le passage à l'oral est stressant pour les filles, qui ont dû se présenter puis répondre correctement aux questions du jury. Mais “contrairement aux autres années, on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus sereines, que l'ambiance dans la salle de préparation est beaucoup plus détendue”, relève Rava Sachet du comité Miss Tahiti et Miss Tahiti 2002. En backstage, dans le salon Hibiscus de l'Intercontinental, le climat est léger. On aperçoit des sourires et on entend des rires, les maquilleuses et les costumières s'affairent et les reines de beauté s'encouragent mutuellement. Pour leur passage à l'oral, les jeunes filles ont carte blanche sur le choix de leur tenue alors que le maquillage reste le même pour toutes. La tenante du titre depuis deux ans, Matahari Bousquet, est là pour distiller ses précieux conseils et faire retomber la pression. “Je leur ai surtout dit que c'était le moment de penser à autre chose et d'arrêter de réviser leurs fiches. Il faut qu'elles soufflent un bon coup et surtout qu'elles restent elles-mêmes. Le jury va essayer d'apprendre à les connaitre, il faut être la plus authentique possible”.