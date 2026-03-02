La parc Vairai au rythme des Tu’aro Mā’ohi

Tahiti, le 28 mars 2026 – Le championnat de Tahiti 2026 des Tu’aro Mā’ohi a été lancé ce samedi au parc Vairai, ouvrant une nouvelle saison de sports traditionnels. Entre lancer de javelot, grimper au cocotier et lever de pierre, les athlètes et le public étaient au rendez-vous de cette journée intense, marquée par la fierté culturelle et le début des sélections pour le Heiva de juillet. En parallèle, les courses de va’a ont animé le plan d’eau voisin, attirant elles aussi de nombreux participants et spectateurs. Une journée bien remplie, entre terre et mer, qui lance la saison sur un bon rythme. Tour en images.
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