

Le gouvernement adopte le calendrier pour les années scolaires 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029

Tahiti le 18 mars 2026. La ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Culture a présenté un arrêté fixant le calendrier scolaire triennal pour les années 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029. À partir de 2027-2028, des évolutions sont introduites avec la suppression de la semaine de vacances de fin octobre / début novembre et l'ajout d'une seconde semaine de vacances en février.





Conformément à la Charte de l’éducation, ce calendrier est arrêté pour une période de trois ans, après consultation du Haut Comité de l’Éducation, afin d’apporter visibilité et stabilité aux familles, aux élèves et aux personnels.



En 2027, l’organisation des Jeux du Pacifique en mobilisera plusieurs établissements scolaires. Aussi, afin de permettre la restitution des sites et la préparation de la rentrée, la rentrée scolaire 2027 est fixée au 23 août .



Dans un souci de lisibilité et de stabilité, l’année scolaire 2026-2027 est maintenue sans modification.



À partir de 2027-2028 en revanche, des évolutions sont introduites avec la suppression de la semaine de vacances de fin octobre / début novembre et l'ajout d'une seconde semaine de vacances en février.



Ces ajustements visent à mieux prendre en compte les conditions climatiques et le rythme des élèves, précise le gouvernement.







Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 18 Mars 2026 à 15:08 | Lu 6749 fois



