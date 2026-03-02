Tahiti Infos

Un véhicule retourné dans le Tahara'a


Un véhicule retourné dans le Tahara'a
Tahiti, le 23 mars 2026 - La circulation est fortement perturbée dans la descente du Tahara’a dans le sens Mahina-Arue, où une voiture s’est retournée en début d’après-midi.

Les fortes pluies qui touchent actuellement la zone rendent la route particulièrement glissante et augmentent les risques d’accident. Pour une raison qui reste encore à déterminer, la conductrice aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de faire un tonneau. Elle est indemne. La gendarmerie est toujours sur place afin de sécuriser le secteur et de réguler la circulation. Prudence si vous circulez dans le secteur.

Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 23 Mars 2026 à 15:00 | Lu 3064 fois
           


-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site