

Week-end tragique sur les routes

Tahiti, le 22 mars 2026 - Deux jeunes âgés de 20 et 24 ans ont perdu la vie au Pic rouge dans la nuit de samedi à dimanche après un accident de voiture. À Moorea, un accident de la route a également coûté la vie à deux personnes vendredi en fin de journée.

Deux hommes âgés de 20 et 24 ans sont décédés peu avant minuit, dans la nuit de samedi à dimanche, au Pic rouge dans un accident de voiture, nous apprennent nos confrères de Polynésie La 1ère. Selon la station de Pamatai, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule dans le dernier virage.Trois personnes étaient à bord. Les deux jeunes victimes sont décédées sur le coup. Le troisième passager, âgé de 17 ans, a été transporté en urgence absolue à l'hôpital de Taaone.

Moorea a également été endeuillé, ce week-end par un autre accident de la route, toujours selon Polynésie La 1ère. Le drame s'est produit vers 18h30, vendredi, à Papetoai. Un homme circulant seul à bord d'une camionnette aurait percuté un homme et son enfant de 3 ans marchant sur le bord de la route. Il aurait ensuite percuté un scooter puis un vélo électrique. Selon les informations recueillies par nos confrères, certaines victimes "auraient été traînées sur plusieurs mètres". Pris en charge, le père de famille et le scooteriste sont décédés à l'hôpital de Moorea. L'enfant a quant à lui été transféré à l'hôpital de Taaone.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Dimanche 22 Mars 2026 à 09:32 | Lu 2974 fois



