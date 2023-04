La paire italienne Andreatta-Abbiati triomphe à Paofai

Tahiti, le 9 avril 2023 - L'étape tahitienne du Tour mondial de beach-volley a été remportée, samedi au parc Paofai, par la paire italienne Tizianno Andreatta-Andrea Abbiati. Les Transalpins ont dominé en finale les Japonais, Kensuke Shoji-Jumpei Ikeda, en deux sets (21-13, 21-13). La meilleure paire tahitienne, Jérémie Paraue-Raihau Mare, a été éliminée en match de barrage d'accession pour les quarts de finale.



C'est une copie parfaite qu'a rendue la paire italienne, Tizianno Andreatta-Andrea Abbiati, sur le sable du parc Paofai, où était organisée de mardi à samedi une étape du Tour mondial de beach-volley. Les Transalpins, qui n'ont concédé aucun set tout au long de la compétition, ont survolé la finale, samedi, face au duo japonais, Kensuke Shoji-Jumpei Ikeda. Un succès net en deux sets, 21-13, 21-13, et voilà la paire italienne victorieuse de cette étape tahitienne.



Du côté tahitien, on retiendra les performances de Jérémie Paraue et de Raihau Mare. La paire tahitienne, qui visait "un top 5" dans le tournoi, a été éliminée, vendredi, aux portes des quarts de finale. Leurs bourreaux, les Norvégiens, Havard Solheim-Stian Opsahl vainqueurs du match en deux sets (21-14, 21-18).

"Ils ont été plus propres que nous dans le jeu"



Le duo tahitien aurait certainement mérité mieux au vu de la physionomie de la rencontre. Si dans le premier set les Norvégiens ont été nettement supérieurs, en profitant notamment des nombreuses fautes en attaque des locaux, dans la deuxième manche Jérémie Paraue et Raihau Mare avaient réussi à rectifier le tir. Ces derniers ont même compté jusqu'à trois points d'avance sur leurs adversaires. Mais la paire tahitienne est ensuite retombée dans ses travers en milieu de set, en commettant de nouveau beaucoup trop de fautes sur leurs attaques. Et à l'arrivée donc une défaite pour les Polynésiens. "On savait que les équipes que l'on allait affronter pendant ce tournoi étaient d'un tout autre niveau. Ce sont des professionnels. Mais on a tout donné", a indiqué Jérémie Paruae à l'issue de la rencontre. "Sur le match face aux Norvégiens ils ont été beaucoup plus propres que nous dans le jeu en commettant moins de fautes que nous. Mais ça reste positif pour nous parce qu'on a beaucoup appris."



L'autre paire tahitienne engagée dans ce tournoi, Christophe Ariitai et Hevanoa Vaki, n'ont eux pas réussi à passer la phase de groupe. Ces derniers ont concédé deux défaites face aux Hongrois, Petik-Doczi (21-11, 21-12) et contre les Allemands, Kulzer-Poniewaz (21-16, 21-14). Mais le plus important était très certainement ailleurs pour les beach-volleyeurs tahitiens qui ont pu se frotter au haut-niveau mondial. Une très belle préparation en vue des Jeux du Pacifique organisés en fin d'année aux Îles Salomon.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 9 Avril 2023 à 12:07 | Lu 169 fois