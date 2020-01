La nuit de la lecture sur le thème de l’Asie

Le programme est chargé. Il y a par exemple une pyjama party avec des histoires qui font rêver pour les tout petits, des rencontres avec des auteurs, des ateliers de calligraphie japonaise et chinoise, un atelier d’écriture de manga, une cérémonie du thé, de l’initiation à la langue hakka – une des langues majeures de Chine, du live painting d’après un conte lu, une projection de la tisserande et du bouvier sur le dôme du planétarium.



Un chuchoteur viendra par ailleurs raconter des histoires à l’oreille des auditeurs, un conte moderne japonais sera raconté et signé (c’est-à-dire présenté en langue des signes), une démonstration de cuisine chinoise, de l’origami, des jeux autour des livres, des activités manuelles et artistiques à partir d’albums sont également annoncés.



Les activités proposées ont été pensées pour différentes tranches d’âge dès 3 ans. Elles commenceront à 16h30 et se termineront vers 20h30. Les enfants seront orientés en fonction de leur âge et de leurs affinités vers les différents espaces de la Maison de la culture, à la bibliothèque, dans la salle Mahana, sur le Paepae a Hiro et même au petit théâtre, avec ou sans leurs parents. Sachant que des sessions tout public sont prévues comme le Live painting, la démonstration de cuisine chinoise ou bien encore le planétarium.



En France, la nuit de la lecture est née en 2016. Sur des horaires étendus, les bibliothèques et les librairies ont été encouragées à ouvrir leurs portes et proposer, le temps d'une nuit, des découvertes et animations particulières. Lectures en pyjama, en musique, rencontres avec des auteurs, débats, spectacles, chasses au trésor... permettent depuis lors aux petits et aux grands de découvrir ou re-découvrir la richesse des bibliothèques et des librairies sous une lumière nouvelle.



En Polynésie, l’initiative a trouvé son public qui répond toujours plus nombreux.