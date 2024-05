La nouvelle vague coachée par les pros

Tahiti, le 21 mai 2024 – Avant le coup d’envoi de la Shiseido Tahiti Pro à Teahupo’o, sept jeunes surfeuses polynésiennes, dont plusieurs espoirs de la discipline, ont pu prendre quelques vagues avec trois athlètes féminines de l’étape, dont Vahine Fierro, dans le cadre du programme Rising Tides.



Ce mardi matin, la pluie et le vent n’ont pas refroidi les sept jeunes surfeuses polynésiennes invitées à vivre leur passion avec la Brésilienne Tatiana Weston-Webb, la Hawaiienne Bettylou Johnson et notre ambassadrice locale, Vahine Fierro, dans le cadre du programme Rising Tides, en référence aux “marées” ou “vagues montantes”. Aussi à l’aise pour converser en anglais que sur une planche de surf, les jeunes filles se sont jetées à l’eau avec leurs idoles, qui ont mis de côté leur entrainement pour donner un peu de leur temps à la veille de la compétition.



Pendant plus d’une heure, les jeunes surfeuses ont enchaîné les vagues avec autant d’aisance que de plaisir. “C’était vraiment amusant. C’était presque une journée parfaite pour elles par rapport à la taille des vagues. Tout ce qui nous a manqué, c’est le soleil !” nous a confié Tatiana Weston-Webb, à l’issue de la rencontre. “Je suis toujours impressionnée par ce que les jeunes filles savent faire. Cette génération, en particulier à Tahiti, repousse les limites et se dépasse. C’est vraiment beau à voir !” reconnaît l’actuelle numéro 9 mondiale.





“Avoir plus de femmes en compétition” Si la Water Patrol a assuré la sécurité, le public s’est chargé des encouragements. Parmi les spectateurs, l’ancienne surfeuse australienne et commissaire de la World Surf League (WSL), Jessi Miley-Dyer, était aux premières loges pour cette troisième édition de Rising Tides à Teahupo’o. “C’est génial que ces jeunes filles puissent bénéficier du programme dans ces conditions aujourd’hui”, s’est-elle réjouie. “L’objectif, c’est d’encourager la nouvelle génération de surfeuses à aller de l’avant pour avoir plus de femmes qui surfent en compétition. C’est aussi l’occasion pour ces enfants et adolescentes de rencontrer les surfeuses du championnat et de créer des liens en surfant ensemble. Personnellement, j’aime l’idée que certaines prendront peut-être part à la compétition dans quelques années, et que nous aurons déjà partagé tous ces bons moments ensemble.”



D’autres temps forts sont au programme, ce mardi, avec une session de bouturage de corail assurée par Coral Gardeners, en début d’après-midi, suivie de la cérémonie d’ouverture, en fin de journée.



Kelia Gallina, 11 ans, et Kiara Goold, 13 ans, surfeuses : “Ça nous motive à continuer” “Nous avons la chance de participer pour la troisième fois à Rising Tides. On a l’habitude de surfer à Teahupo’o, mais c’est très inspirant de pouvoir surfer et échanger avec des professionnelles du tour juste avant la compétition. Les conditions étaient super et elles nous ont aidées à nous lancer pour prendre un maximum de vagues. Ça nous motive à continuer les entrainements et les compétitions, en espérant pouvoir les rejoindre un jour sur le championnat.”





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 21 Mai 2024 à 14:46 | Lu 201 fois