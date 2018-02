La nouvelle route du Fenua 'aihere devrait bientôt voir le jour

TAUTIRA, le 1er février 2018 - Les habitants de ce secteur de Tautira attendent la réalisation de cette nouvelle route depuis plus de 30 ans. Elle sera construite à flanc de montagne, comme l'imaginait l'ancien ministre de l’Équipement, James Salmon. Selon l'actuel ministre, les travaux devraient enfin démarrer dans le second semestre 2018.



" Ça fait longtemps qu'on se bat pour que ce projet voie le jour ", déclare Raphael Toofa, président de l'association des riverains du Fenua 'aihere, Te Hono Autahi no Ataaroa i Tautira.



Les propriétaires des terres ont déjà donné leur accord pour vendre leurs parcelles au Pays. " Certains sont décédés aujourd'hui et ils n'ont pas encore vu la concrétisation de ce projet ", poursuit Raphael Toofa.



Lors de son déplacement à Tautira, ce jeudi, le ministre Luc Faatau s'est entretenu avec certains riverains du Fenua 'aihere. Selon le ministre, les travaux devraient démarrer dans le second semestre 2018. " C'est une bonne chose pour nous, et si c'est du blabla, je bloquerai l'accès au Fenua 'aihere ", prévient Raphael Toofa.



Si ce projet est important pour les 600 habitants du Fenua 'aihere, c'est avant tout pour faire face aux mauvaises conditions météorologiques. " Nous nous retrouvons sous les eaux ". Mais ce n'est pas tout : " Même pour les médecins qui empruntent notre servitude, ce n'est pas évident pour eux. Pareil pour les ambulances et nos épiceries ambulantes. Ce sont les habitants du fenua aihere qui doivent se débrouiller pour aller chercher leur nourriture jusqu'à l'épicerie ", lâche le président de l'association Te Hono Autahi no Ataaroa i Tautira. Le transport des enfants est également un problème pour les riverains.



Sur place, on y retrouve deux lotissements sociaux, un Centre pour jeunes adolescents (CJA), des habitations, et un cimetière qui devrait voir le jour plus tard. La situation ne peut plus durer ainsi pour les riverains, puisque certaines habitations ont même été désertées suite notamment à ce problème d'accès. Alors que " c'est au Fenua 'aihere que l'on retrouve tous les secteurs qui pourraient développer notre commune, tels que l'agriculture, la pêche… ", indique Raphael Toofa.



Après les échanges avec le ministre, jeudi, les riverains se disent plutôt satisfaits. " La semaine prochaine, des camions viendront pour remplir les trous de notre servitude, afin de la rendre plus praticable, en attendant le lancement des travaux de la future route ", confie Raphael Toofa.