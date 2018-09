La nouvelle réglementation sur les armes est entrée en vigueur

Les autres modifications des régimes de détention et de commerce des armes s’inscrivent dans un objectif de simplification administrative :



• Pour les commerçants, des informations périodiques qu’ils devaient obligatoirement fournir à l’administration sont supprimées et les délais de validité de certaines autorisations de commerce sont doublés.

• Pour les chasseurs, les « silencieux », autorisés à la chasse depuis le début de l’année, ne sont plus classés comme des éléments d’armes, leur acquisition restant toutefois subordonnée à un titre administratif de détention d’arme.

• Les associations sportives agréées voient quant à elles leurs quotas de détention d’armes augmentés,

• Les demandes d’autorisation d’importation à destination de la Polynésie française et d’exportation en provenance de la Polynésie française doivent désormais être sollicitées auprès du Haut-commissaire de la République en Polynésie française.



Dans le même temps, cette nouvelle réglementation vise à renforcer la sécurité publique. Ainsi, les dispositifs pouvant être montés sur certaines armes, qui en accélèrent la vitesse de tir pour atteindre celle des tirs en rafale, utilisés aux États-Unis dans plusieurs tueries de masse, sont interdits, les séances de tirs « d’initiation » sont strictement réglementées.



Lors d’une transaction, les professionnels devront systématiquement procéder au contrôle du fichier des interdits de détention d’armes. Pour garantir la traçabilité des mouvements d’armes, les ventes d’armes de particulier à particulier seront contrôlées par un professionnel.

Enfin, le décret définit le statut de la collection d’armes qui devient ainsi un nouveau motif légal de détention de certaines armes.



Toute information relative à cette nouvelle réglementation peut être obtenue auprès de la direction de la réglementation et des affaires juridiques - bureau de la réglementation et des élections – section armes, à l’adresse suivante : armes@polynesie-francaise.pref.gouv.fr