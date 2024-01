La nouvelle passerelle du PK 0 livrée en avril

Tahiti, le 15 janvier 2024 - Le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, s’est rendu ce lundi matin à Teahupo’o afin de faire le point avec les équipes techniques et l’entreprise chargée des travaux d’aménagement du PK 0. Satisfait de sa visite, le ministre a annoncé que tout sera livré à temps.



La nouvelle passerelle du PK 0 à Teahupo’o “a été posée la semaine dernière et sera mise en service d’ici le mois d’avril”, a annoncé ce lundi le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, qui s’est rendu à Teahupo’o pour faire le point avec les équipes techniques et l’entreprise chargée des travaux d’aménagement du PK 0. “Il nous reste encore des travaux à mener avant de l’ouvrir à la circulation, notamment la finalisation des soudures, la pose des structures en béton et également la pose des garde-corps”, a-t-il précisé à la presse à l’issue d’une réunion technique avec le maître d’œuvre lors d’une visite du chantier. Se voulant rassurant, le ministre a indiqué que les pieux en béton posés en plein milieu de la rivière, nécessaires au raccordement des deux parties de la passerelle mais pouvant obturer les écoulements d’eau en cas de fortes pluies, seront retirés à la fin du mois de janvier.



La maire de Teahupo’o, Roniu Tupana, s’est dit satisfaite de l’avancée des travaux entrepris par le gouvernement et le ministre des Grands travaux, pour l’aménagement de l’espace du PK 0, et espère vivement que “tout soit terminé avant la tenue de la prochaine compétition WSL”. Selon la tāvana, “la population est heureuse d’avoir cette nouvelle passerelle en remplacement de l’ancienne qui était devenue trop dangereuse”.



Le phasage des travaux est pour le moment respecté. Restent encore les aménagements paysagers de l’embouchure de la rivière Fauoro, le raccordement en amont pour rejoindre le domaine Rose, le réaménagement de la marina de Teahupo’o et la construction de celle de Vaira’o. Mais le ministre reste confiant, l’ensemble des ouvrages devront être livrés en mai prochain, à l’occasion de la compétition internationale de surf de la WSL.