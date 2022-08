La nouvelle fusée de la Nasa en place pour son décollage vers la Lune dans 12 jours

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 17/08/2022 - Le grand jour approche pour la Nasa: la nouvelle fusée géante américaine SLS est arrivée mercredi matin sur son aire de lancement, à Cap Canaveral en Floride, avant son décollage vers la Lune prévu dans douze jours.



Cette mission marquera le tout premier vol du grand programme américain de retour sur la Lune, baptisé Artémis.



Artémis 1 se fera sans astronautes à bord, car son but est de tester la fusée et la capsule à son sommet afin de s'assurer qu'elles pourront bien transporter un équipage en toute sécurité vers la Lune, dès 2024.



La fusée, appelée SLS (pour Space Launch System), est en développement depuis plus d'une décennie et deviendra lorsqu'elle aura décollé la plus puissante du monde. Elle mesure 98 mètres de haut.



Elle a été installée sur le légendaire complexe de tir 39B après un trajet de 10 heures durant la nuit, depuis le bâtiment d'assemblage.



"A nous tous qui levons le nez vers la Lune, en rêvant du jour où l'humanité retournera sur la surface lunaire, les amis, nous y sommes, nous y retournons", a déclaré au début du mois Bill Nelson, le patron de la Nasa, lors d'une conférence de presse.



La capsule Orion va être propulsée jusqu'à la Lune, et même 64.000 km au-delà, s'aventurant plus loin que tout autre vaisseau spatial habitable avant elle.



A son retour dans l'atmosphère terrestre, le bouclier thermique devra supporter une vitesse de près de 40.000 km/h et une température moitié aussi chaude que la surface du Soleil.



Le décollage doit avoir lieu le 29 août à 08H33 heure locale. Si la météo n'est pas coopérative, les dates de repli sont le 2 ou 5 septembre.



La mission doit durer 42 jours au total, jusqu'à un retour dans l'océan Pacifique, où le vaisseau sera récupéré grâce à un bateau de la marine américaine.



En 2024, la mission Artémis 2 emportera des astronautes jusqu'en orbite autour de la Lune, sans y atterrir. Cet honneur sera réservé à l'équipage d'Artémis 3, mission prévue au plus tôt en 2025.



La dernière fois que des hommes se sont rendus sur la Lune remonte à Apollo 17, en 1972.



Alors que le programme Apollo n'avait permis qu'à des hommes blancs de marcher sur la Lune, le programme Artémis compte lui y envoyer la première femme et la première personne de couleur.



Le but est de faire de la Lune une base arrière où seront développées les technologies nécessaires pour envoyer des humains sur Mars.