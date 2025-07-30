

La nouvelle AIP structure ses statuts

Tahiti le 28 août 2025. La délégation de l’Assemblée de la Polynésie française, conduite par son président Antony Géros, a participé jeudi à la dernière journée de la 5ᵉ conférence du Groupe des parlements des îles du Pacifique (GPIP), organisée à Natadola, en République des Fidji.





Cette séquence, particulièrement attendue, était consacrée à l’avenir institutionnel du GPIP et à la création de l’Assemblée interparlementaire du Pacifique (AIP). Elle a été présidée par Antony Géros en sa qualité de membre du groupe de travail mandaté par la Déclaration de Ngibtal pour proposer les bases de la future organisation.



En ouvrant la session, il a rappelé les étapes franchies depuis les déclarations de Fangatapu (2023) et de Ngibtal (2024), qui ont posé les fondations d’une coopération parlementaire renforcée dans le Pacifique. Il a présenté les objectifs poursuivis : offrir une plateforme commune aux parlements du Pacifique, élargir leur mandat, leur donner un rôle reconnu dans l’architecture régionale et porter leur voix au niveau international.



Les autres membres du groupe de travail – Palau, Fidji, Îles Salomon et Tonga – ont ensuite exposé les principaux piliers de la future organisation : un cadre juridique permettant l’acquisition rapide d’une personnalité juridique, des structures de gouvernance inclusives et transparentes, un budget autonome d’environ 300 000 USD (30,6 millions de francs) reposant sur des contributions différenciées, et des partenariats stratégiques avec les organisations régionales et internationales.



Ces échanges ont conduit à l’adoption officielle des statuts de la nouvelle Assemblée interparlementaire du Pacifique (AIP) qui aura pour missions de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, la transparence, ainsi que la défense des droits humains et du développement durable dans l’ensemble du Pacifique.



Lors de l’Assemblée générale constitutive, les délégations ont également procédé à l’élection des premières instances dirigeantes et à la désignation de la prochaine Assemblée législative hôte. La délégation de la Polynésie française s’est particulièrement réjouie de voir Tahiti retenue comme siège de la nouvelle organisation.



Les membres du groupe de travail - Polynésie française, Palau, Fidji, Îles Salomon et Tonga – ont été élus membres du bureau de la nouvelle Assemblée interparlementaire du Pacifique (AIP). La présidence de cette nouvelle AIP a été confiée à à Lord Fakafanua, président du parlement de Tonga tandis que Antony Géros a été élu président de l’Assemblée générale, chargée d’accueillir la prochaine réunion de l’AIP.



Enfin, la Déclaration de Natadola a été adoptée à l’unanimité, réaffirmant l’unité des parlements du Pacifique, leur engagement en faveur de la démocratie, du développement durable et de la solidarité régionale, et consacrant la création de l’Assemblée interparlementaire du Pacifique comme forum permanent de coopération.

Rédigé par BP avec communiqué le Jeudi 28 Août 2025 à 10:57 | Lu 435 fois



