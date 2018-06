La musique à l'honneur de la Puromu Party

PAPEETE, le 12 juin 2018. Près de 5 000 personnes ont participé samedi dernier à la cinquième édition de la Papeete Puromu Party.



Pour la cinquième année, la Papeete Puromu Party était organisée samedi dernier sur le front de mer, qui était pour l'occasion fermé à la circulation automobile.



La fête a duré quatre heures. Sur quatre scènes, une quinzaine de groupes, aux répertoires éclectiques, ont fait danser le public.



Cet événement, fondé en 2011, a pour objectif de promouvoir les artistes et de créer de l’activité économique pour les restaurateurs un samedi soir.



Au parc Bougainville, le public avait rendez-vous avec Raumata, Mana Vib's, Maro Ura puis Huimana et Teiva LC. Au Rétro, Tahiti Jazz Feeling a ouvert la soirée, suivi par Les Brad'z, Atomic Blues puis Vevo. Aux Trois Brasseurs, Heroes and the Minivans ont mis l'ambiance, ainsi que Royal Kikiriri, Tahiti Ora Band et Mana Vib's de nouveau. Enfin, du côté de la gare maritime, Lolita, Pehe, Carole et Florent Atem et Acoustic Party se sont relayés pour le plus grand plaisir des noctambules.



Plus de 200 agents se sont mobilisés dont une soixante de bénévoles afin d’assurer le confort et la sécurité du public et des participants.