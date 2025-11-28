

La mule avait ingéré 77 ovules contenant de l'ice

Tahiti, le 12 décembre 2025 – Dans un communiqué transmis vendredi, la procureure de la République, Solène Belaouar, indique que l'homme interpellé le 9 décembre par les agents de la DTPN à l'aéroport avait ingéré 77 ovules d'ice. Deux autres individus ont également été interpellés.



Comme l'a rapporté Tahiti Infos, un passager arrivant de San Francisco a été interpellé mardi par les agents de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) alors qu'il arrivait de San Francisco et qu'il était suspecté de transporter des stupéfiants in corpore. Dans un communique transmis vendredi, la procureure de la République, Solène Belaouar indique que le mis en cause est « un Français d’origine guyanaise âgé de 20 ans ayant embarqué au départ de Paris ». « Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation »



Après son interpellation, l’homme a été conduit à l’hôpital et les examens menés ont permis de révéler qu’il avait ingéré « 77 ovules contenant de la méthamphétamine ». « Bien que toutes les ovules n’aient pas encore à cette heure été expulsées par voie naturelle, le poids total du produit stupéfiant ainsi transporté est évalué à 700 grammes environ. »



Deux autres hommes impliqués



La procureure indique par ailleurs que « deux personnes l’attendant dans le hall d’arrivée de l’aéroport » ont également été interpellées et qu'elles apparaissent comme étant impliquées dans la tentative d’importation d’ice. Il s’agit de deux hommes âgés de 21 et 32 ans nés à Papeete et résidant en Polynésie française. Le plus âgé a déjà été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.



A l’issue des mesures de garde à vue menées par la DTPN dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits de trafic de stupéfiants, l’ouverture d’une information judiciaire apparaît nécessaire pour poursuivre les investigations. Les trois suspects sont présentés ce jour à un juge d’instruction pour être mis en examen des chefs d’importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, en l’espèce de la méthamphétamine, et association de malfaiteurs. Ces présentations sont actuellement en cours.

Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 12 Décembre 2025 à 13:29 | Lu 711 fois



