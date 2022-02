La montée en flèche du tir à l’arc à Huahine

Huahine, le 10 février 2022 – Le tir à l’arc a récemment fait son apparition à Huahine grâce à l’As Fauna nui qui vient de l'ajouter à sa palette d'activités sportives et de sports traditionnels. Cette nouvelle activité, lancée en novembre 2021, répond à un souhait de la population demandeuse de sports traditionnels, dont le tir à l'arc, souvent délaissé.



À l'initiative de l'As Fauna nui, cela fait maintenant trois mois que le tir à l'arc a fait son apparition à Huahine, une activité très attendue par une partie de la population désirant pratiquer. L'activité, qui était jadis un jeu sacré puis un sport traditionnel polynésien, est souvent délaissée au bénéfice d'autres sports traditionnels tels que le lancer du javelot ou le lever de pierre.



Pour soutenir l'association, la fédération tahitienne de tir à l'arc de Tahiti a participé à son installation en offrant six cibles et dix arcs au club de Huahine. Une aide très appréciée par l'As qui permet aux dix archers de s'entraîner à l'extérieur, derrière le stade de Fare, trois fois par semaine. Le club dispose actuellement de différents types d'arc : l'arc traditionnel (recourbé) coréen, l'arc traditionnel japonais et l'arc à poulies de chasse ou arc compound.



Le président de l'association, Timi Tefeetaumarama, espère que de nouveaux pratiquants les rejoindront : “Nous espérons avoir un nombre grandissant d'adhérents afin de faire baisser le tarif de l’adhésion annuelle qui freine certaines personnes à franchir le pas. Nous invitons la population à venir faire un cours d’initiation pour découvrir cette discipline (…) Ce sport calme requiert de l’attention, de la patience et de la précision.”

Le président de l'association, Timi Tefeetaumarama, espère que de nouveaux pratiquants les rejoindront : "Nous espérons avoir un nombre grandissant d'adhérents afin de faire baisser le tarif de l'adhésion annuelle qui freine certaines personnes à franchir le pas. Nous invitons la population à venir faire un cours d'initiation pour découvrir cette discipline (…) Ce sport calme requiert de l'attention, de la patience et de la précision."

L'As Fauna nui créé en 2004 propose également une belle palette d'activités telles que du futsal, football et bientôt du beach soccer, une rencontre interîles est d'ailleurs prévue en avril. Concernant les sports traditionnels, une équipe de tū'aro maohi fera une démonstration de sports ancestraux le 22 février sur le magnifique spot de l'ancien Sofitel.

Tir à l'arc à l'AS Fauna nui

Derrière le stade de Fare, le mercredi, vendredi, samedi de 14 h à 16 h.

L'adhésion annuelle s'élève à 12 000 Fcfp + 5 000 Fcfp pour la location du matériel.

Ceux qui disposent de leur matériel sont dispensés de la location.

Ceux qui disposent de leur matériel sont dispensés de la location. Discipline mixte, enfants à partir de 8/10 ans.

Renseignements au 87 38 72 24

