

La moitié des peuples autochtones coupés du monde menacés de disparition dans les dix ans, selon une ONG

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 27/10/2025 - Près de la moitié des peuples autochtones vivant volontairement coupés du monde risquent de disparaître dans les dix prochaines années, menacés par l'exploitation forestière et minière, les projets d'infrastructures et même le tourisme, prévient lundi l'ONG Survival International.



"Nous voulons que le monde et, en particulier, les gouvernements et les industriels reconnaissent cette urgence mondiale et agissent face à" elle, a exhorté la directrice exécutive de Survival International Caroline Pearce, au cours d'un point presse à Londres avec l'acteur américain Richard Gere, un défenseur de longue date de cette cause.



Quelque 196 peuples et groupes dits "non contactés" - souhaitant vivre isolés des autres sociétés humaines - ont été recensés dans dix pays, selon l'ONG, qui publie un rapport pour alerter sur les menaces qu'ils subissent.



Plus de 90% d'entre eux vivent dans la forêt amazonienne, essentiellement au Brésil, mais certains ont aussi été détectées en Indonésie ou en Inde.



"Près de la moitié font face à des menaces si graves que, si rien n'est fait, ils pourraient disparaître dans dix ans", affirme la directrice de l'ONG qui réclame la création de zones protégées.



Parmi les plus en danger figure la communauté Kakataibo, dans la région d'Ucayali au Pérou.



Herlin Odicio, issu de ce groupe même s'il ne vit pas lui-même isolé, se bat pour que les autorités péruviennes protègent les Kakataibo, notamment face à l'exploitation forestière illégale et aux plantations de coca.



"Au Pérou, le gouvernement supprime les lois" qui protègent les droits des peuples indigènes, a-t-il expliqué lundi, évoquant le risque d'une "extermination" des Kakataibo.



"Nous ne demandons aucune faveur aux gouvernements", a-t-il assuré, évoquant "un droit ancestral".



Le droit international protège en principe les peuples autochtones et en particulier leur droit de vivre sur leurs terres. Mais s'agissant des législations nationales, quand elles existent, "leur application est souvent lacunaire", déplore Survival International.



En Indonésie, le peuple Hongana Manyawa est quant à lui menacé par l'exploitation croissante du nickel, utilisé dans la fabrication des batteries des voitures électriques, souligne le rapport.



"Dans le monde industrialisé, nous considérons malheureusement (ces peuples) comme des dommages collatéraux, nécessaires au pillage de leurs ressources pour l'industrie automobile, le logement, l'énergie, les bijoux ou le divertissement", a dénoncé Richard Gere.



En avril dernier, un touriste américain a été arrêté en Inde au moment où il tentait d'approcher le peuple des Santinelles, qui vit sur une île dans laquelle personne n'est autorisé à se rendre pour préserver cette population et ne pas introduire de maladies.

