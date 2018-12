La mobilisation de lycéens se poursuit, moins de blocages que la semaine dernière

Paris, France | AFP | lundi 10/12/2018 - Les lycéens, rejoints par des étudiants, poursuivaient lundi leur mobilisation contre une série de mesures gouvernementales, un mouvement apparu dans le sillage de celui des "gilets jaunes", avec moins de blocages que la semaine dernière.



Dans la matinée, le ministère de l'Éducation a recensé 120 lycées concernés sur toute la France, dont 40 bloqués. La semaine dernière, jusqu'à 400 lycées ont été perturbés.

Des perturbations ont notamment été signalées en banlieue parisienne, comme dans les Hauts-de-Seine avec trois interpellations, des véhicules dégradés près d'un lycée à La Garenne-Colombes et des projectiles incendiaires lancés en direction du lycée.

Dans le Val-de-Marne, une centaine de jeunes se sont réunis dans la matinée devant des lycées à Maisons-Alfort et Créteil, avec des caillassages et feux de poubelles signalés.

En Seine-Saint-Denis, 41 établissements étaient concernés dans la matinée des manifestations, selon la police, qui évoque deux voitures brûlées et 12 interpellations. "Il y a des incidents un peu partout mais c'est plus calme que la semaine dernière", souligne une source policière.

À Paris, le rectorat a recensé 17 lycées perturbés dans la matinée.

Dans l'Hérault, une vingtaine de lycéens ont été interpellés selon la préfecture.

A Grenoble et dans son agglomération, des lycées ont été perturbés dans la matinée, selon une source policière et la préfecture de l'Isère. La situation est revenue à la normale après l'intervention des forces de l'ordre.

A Saint-Étienne, plusieurs centaines de lycéens ont quitté leurs lycées pour venir manifester dans le centre-ville lundi matin. La police a été envoyée sur place pour tenter d'éviter les débordements violents qui ont eu lieu jeudi et vendredi dernier à l'occasion des mêmes événements.

Et dans l'académie d'Aix-Marseille, six lycées ont été bloqués, avec "quelques faits de violence", selon le rectorat. Les élèves ont été consignés à l'intérieur d'un établissement à Cavaillon (Vaucluse), après des jets de projectiles contre les forces de l'ordre.

A Nîmes, de sources policières, depuis lundi matin 600 élèves issus de quatre lycées sont mobilisés. Sept jeunes ont été interpellés pour des caillassages, jets de pétards et feux de poubelles.

À Strasbourg, sept personnes ont été interpellées lors de rassemblements devant deux lycées, a-t-on appris auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Devant le lycée Pasteur, proche du centre-ville, les forces de l'ordre ont utilisé du gaz lacrymogène pour disperser un rassemblement de plusieurs dizaines de personnes qui souhaitaient bloquer l'établissement.

Les lycéens mobilisés réclament la suppression d'une série de mesures annoncées, pour certaines déjà mises en œuvre, comme Parcoursup (la procédure qui donne accès aux études supérieures), la réforme du bac ou la mise en place du service national universel (SNU). C'est le mouvement des "gilets jaunes" qui a permis à cette mobilisation de surgir la semaine dernière.

Le syndicat UNL-SD a promis un "mardi noir" dans tous les lycées.

Les lycéens ont été rejoints par quelques étudiants, mobilisés contre la hausse des frais de scolarité annoncée pour les jeunes n'appartenant pas à l'Union européenne.

À Paris, les sites de Tolbiac et la Sorbonne ont été fermés par mesure de sécurité.

Des étudiants de Paris-Nanterre ont voté en assemblée générale le blocage de leur université jusqu'à jeudi pour protester contre la hausse des frais d'inscription pour les non-Européens, et demandé le report des partiels du premier semestre.

Dès 06H00, une centaine d'étudiants avaient bloqué la plupart des bâtiments à l'aide de barrières, chaises et tables mais aussi de cadenas pour verrouiller les portes.

Les bâtiments de l'université de Rennes-2 (arts, lettres, sciences humaines et sociales) sont aussi bloqués par des manifestants, et les cours suspendus.