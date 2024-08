La mission de SpaceX prévoyant la première sortie spatiale privée reportée sine die

États-Unis | AFP | mercredi 27/08/2024 - Le départ de la fusée de SpaceX qui devait conduire mercredi un milliardaire, un pilote et deux employés pour une mission spatiale inédite comprenant la première sortie extravéhiculaire privée de l'histoire, Polaris Dawn, a été reporté sine die, a annoncé l'opérateur, invoquant des aléas météorologiques.



"En raison de prévisions météorologiques défavorables dans la zone d'amerrissage (de la capsule) Dragon au large de la Floride, nous renonçons aux créneaux de décollage d'aujourd'hui et de demain de (la fusée) Falcon 9 pour Polaris Dawn", a indiqué SpaceX sur le réseau X.



"Les équipes continuent de suivre la météo en vue de conditions de décollage et de retour favorables", a ajouté l'opérateur.



Le lancement de la mission Polaris Dawn avait déjà été reporté de 24 heures après la détection lundi d'une "fuite d'hélium" sur une liaison alimentant la fusée. L'hélium, qui n'est pas un gaz inflammable, est souvent utilisé dans les systèmes de propulsion.



Le décollage de la fusée Falcon 9, avec la capsule Dragon qui accueille l'équipage, avait été reprogrammé à mercredi à 03H38 depuis le Centre spatial Kennedy (07H38 GMT).



"Tous les systèmes sont au point pour le lancement demain", avait assuré mardi la société SpaceX.



Le commandant de cette mission de cinq jours est le milliardaire américain Jared Isaacman, qui collabore depuis plusieurs années avec l'entreprise d'Elon Musk.



Le voyage doit notamment servir à tester les toutes premières combinaisons de SpaceX destinées au vide spatial, blanches et au look futuriste.



La sortie extravéhiculaire, qui s'annonce spectaculaire, devait être retransmise en direct lors du troisième jour de la mission.



Le vaisseau doit également s'aventurer à une altitude de 1.400 km, le plus loin pour un équipage depuis les missions lunaires Apollo.



C'est la première fois que des employés de SpaceX se rendront dans l'espace: Sarah Gillis y est chargée de l'entraînement des astronautes et Anna Menon a travaillé pour la Nasa avant de rejoindre SpaceX.



La quatrième personne à bord est le pilote Scott Poteet, un ancien de l'armée de l'air américaine et proche de Jared Isaacman.



Les quatre aventuriers ont subi un entraînement intensif depuis plus de deux ans: quelque 2.000 heures dans un simulateur, sessions en centrifugeuse (rotation rapide), plongée sous-marine, saut en parachute ou encore stage de survie en Equateur...



- Record féminin -



Polaris se veut une nouvelle étape pour l'exploration spatiale commerciale.



Jared Isaacman, 41 ans, patron de l'entreprise financière Shift4, s'est déjà rendu dans l'espace en 2021 à bord d'une autre mission orbitale de SpaceX qu'il avait affrétée, Inspiration4, la première de l'histoire à ne comporter aucun astronaute professionnel.



Il n'a pas dévoilé combien il a investi dans Polaris. Cet ambitieux programme de SpaceX doit comporter trois missions, dont le premier vol avec équipage de la méga-fusée Starship, en cours de développement et destinée à des voyages vers la Lune et Mars.



"L'idée est de développer et de tester de nouvelles technologies et manoeuvres, pour faire progresser la vision audacieuse de SpaceX, qui est de permettre à l'humanité de voyager parmi les étoiles", a-t-il déclaré.



A 1.400 km de distance -- plus de trois fois celle de la Station spatiale internationale --, l'environnement est complètement différent en termes de radiations et de micrométéorites, a expliqué M. Isaacman.



La sortie spatiale prévue ensuite, à une orbite plus basse, serait la première réalisée par des civils non astronautes professionnels.