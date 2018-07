La ministre de la Famille s’entretient avec le Conseil des femmes

PAPEETE, le 18 juillet 2018. La ministre de la Famille et des solidarités, Isabelle Sachet, a reçu, mardi, une délégation du Conseil des femmes.



Cette délégation était menée par la présidente du Conseil des femmes, Chantal Galenon, laquelle était accompagnée de Mata Simpson, présidente de l’association « La société de secours », d’Aline Flore, présidente de l’association « Te vahine porinetia », de Diana Kong, vice-présidente de l’association « Te vahine porinetia », d’Emeline Nena-White présidente de l’association « Vahine Orama Moorea-Maiao », et de Raymonde Raoulx, présidente du Groupement de solidarité des femmes de Tahiti. Respect, dignité et valorisation de la femme polynésiennesont les trois piliers sur lequel le Conseil des femmes base son action.



Cette organisation non gouvernementale fondée en 1982, a été reconnue d’intérêt général en octobre 2017. A ce jour, le Conseil des Femmes regroupe 13 associations féminines et commence à intégrer les îles, puisqu’une association de Fatu Hiva vient de rejoindre le Conseil des femmes, et ce sera bientôt le tour d’une association de Tahaa. Le Conseil des femmes est en relation également nos voisins du Pacifique avec pour objectif d’améliorer son action grâce à un partage de savoir et un éclairage diversifié et multiculturel. L’agenda du Conseil des femmes pour 2018 est chargé. Il comprend notamment la remise des trophées du cœur, qui seront décernées à 8 polynésiennes méritantes, ainsi que la présentation d’un manifeste issu des ateliers de réflexion sur l’avenir des Polynésiens et de leurs familles, auxquels a activement participé le Président du Pays en mars dernier à l’occasion de la Journée de la femme. Une mission en métropole est également prévu au mois de septembre prochain, au cours de laquelle le Conseil des femmes rencontrera des responsables du gouvernement central, l’association des « Femmes au-delà des mers », des femmes polynésiennes hospitalisées à Paris et le Conseil national des femmes françaises. Enfin, la levée de fonds annuelle passera par l’organisation d’un bal le 20 octobre prochain. Point sur le futur Centre de la femme Le Conseil présidée par Chantal Galenon porte un projet de Centre de la femme. Cette entité sera un centre de développement pour les femmes, un lieu fédérateur où seront dispensées information et formations.



Situé sur le terrain jouxtant le centre d’hébergement « Pu o te hau » pour femmes en difficulté que gère le Conseil des femmes depuis 1992, ce futur centre sera conçu sous forme de 3 modules autour d’un espace commun, qui sera un espace de transmission de savoir intergénérationnel. Le Conseil des femmes souhaite, par ailleurs, travailler en mutualisant activement tous les moyens existants au niveau des services du Pays et des communes. La ministre de la Famille a accueilli avec intérêt cette délégation représentant le Conseil des femmes, dont elle connaît l’action sur le terrain. Isabelle Sachet partage également cette vision d’une collaboration active et d’une mutualisation de toutes les forces vives du Pays. Elle a remercié le Conseil des femmes pour ses actions et lui a donné rendez-vous pour la Conférence de la famille qui se tiendra avant la fin de l’année.