La mégafusée Starship d'Elon Musk explose encore

Boca Chica, États-Unis | AFP | vendredi 06/03/2025 - Comme lors du précédent test en janvier, l'immense vaisseau Starship de la société spatiale SpaceX créée par Elon Musk a explosé jeudi en altitude, générant une constellation de débris incandescents au-dessus des Caraïbes qui a brièvement perturbé le trafic aérien.



Mais le premier étage équipé d'une trentaine de puissants moteurs a néanmoins réussi à revenir et atterrir dans une manoeuvre spectaculaire et que seule SpaceX maîtrise, attrapé par deux bras mécaniques sur le pas de lancement, au Texas.



"Nous avons perdu le contact avec le vaisseau", a annoncé gravement Dan Huot, un responsable de SpaceX lors d'une retransmission vidéo. "Cela s'était déjà produit la dernière fois, donc nous avons acquis une certaine expérience en la matière", a-t-il ajouté avec une pointe d'ironie.



Des vidéos partagées jeudi sur les réseaux sociaux montrent des traînées scintillantes dans le ciel des Bahamas. Sollicité par l'AFP, le gouvernement de l'archipel n'a pas répondu dans l'immédiat.



Le régulateur américain de l'aviation, la FAA, a annoncé avoir suspendu dans la foulée certains décollages dans des aéroports de Floride et de la côte Est et "brièvement ralenti des avions" afin d'éviter d'éventuelles collisions.



Elle a également soumis toute reprise des lancements à une enquête de SpaceX, comme en janvier.



La société a confirmé sur X que l'appareil avait fait l'objet d'un "désassemblage rapide non programmé", l'euphémisme favori d'Elon Musk qui signifie tout simplement: une explosion.



"Avant la fin de la montée, un événement énergétique dans la partie arrière du Starship a entraîné la perte de plusieurs moteurs Raptor. Cela a entraîné une perte de contrôle d'attitude et finalement une perte de communication avec le Starship. Le contact final avec le Starship a eu lieu environ 9 minutes et 30 secondes après le décollage", a précisé le groupe dans un communiqué.



SpaceX s'est engagée à "une enquête approfondie, en coordination avec la FAA".



Lors du dernier vol d'essai mi-janvier, le vaisseau avait subi le même sort, causant une pluie de débris au-dessus des Caraïbes, avec des dégâts matériels minimes dans les îles Turques-et-Caïques, situé à plus de 2.500 kilomètres du site de lancement.



- Réutilisation -



Haute de 123 mètres, soit la taille d'un immeuble d'environ 40 étages, la fusée Starship, que l'entreprise développe pour des voyages vers la Lune et Mars, s'était élancée dans le ciel du Texas sans encombre peu après 17H30 locales (23H30 GMT).



Quelques minutes après le décollage et la séparation des deux étages, le propulseur nommé Super Heavy a entamé sa redescente pour être doucement récupéré par la tour de lancement.



Une opération que l'entreprise a réussie jeudi pour la troisième fois, sous les cris de joie de ses équipes. "Wow, on ne s'en lassera jamais", s'est exclamée Kate Tice, employée de SpaceX.



Peu après, le vaisseau lui-même qui continuait son ascension est apparu tourbillonnant sur lui-même. L'entreprise a ensuite annoncé en avoir perdu le contrôle.



Elon Musk ambitionne d'arriver à terme à récupérer ce vaisseau afin que la fusée entière devienne entièrement réutilisable, ce qui permettrait de réduire considérablement les coûts.



- Proximité -



Ces explosions sont loin d'être les premières à survenir lors d'un vol d'essai de Starship, SpaceX misant sur de multiples lancements pour corriger rapidement les problèmes rencontrés en situation réelle de vol, quitte à prendre plus de risques.



Une philosophie qui a fait le succès de l'entreprise, mais n'est pas exempte de critiques.



Des associations ont porté plainte contre les autorités américaines en les accusant d'en avoir mal évalué l'impact environnemental, alors que la base spatiale de l'entreprise au Texas est située à proximité de zones naturelles protégées.



Et la grande proximité d'Elon Musk avec le président Donald Trump fait craindre de possibles ingérences dans les actions des autorités de régulation.



Sous la présidence de Joe Biden, l'homme le plus riche au monde a souvent mis en cause la FAA, l'accusant d'exercer une surveillance excessive sur son entreprise.



D'après l'agence Bloomberg, un ingénieur de SpaceX s'est rendu au siège du régulateur il y a deux semaines, exhortant ses équipes à travailler sur un programme visant à déployer des milliers de satellites Starlink, développés également par Elon Musk, sous peine de perdre leur emploi.



Ce qu'a démenti SpaceX: "les récents articles sur SpaceX et la FAA sont faux", a assuré l'entreprise sur la plateforme X, également propriété de M. Musk.