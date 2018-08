La marchandise du trio de dealers d'ice s'élevait à 28 millions de francs

Papeete, le 13 août 2018 - Trois dealers étaient entendus en comparution immédiate lundi 13 août pour avoir tenté d'importer de l'ice en Polynésie française en provenance de Los Angeles aux Etats-Unis. La mule transportait 175 grammes d'ice introduits dans son corps sous la forme d'un boudin. L'affaire a été renvoyée par le tribunal au 13 septembre prochain.



Le tribunal était face à une nouvelle affaire d'ice ce lundi après-midi. Deux hommes et une jeune femme, arrêtés par les douaniers à l'aéroport de Tahti Faa'a mercredi 8 août, étaient présentés devant le juge en comparution immédiate pour avoir tenté d'importer 175 grammes d'ice en Polynésie française. Le juge à la demande des trafiquants ont renvoyé l'affaire au 13 septembre, les trois accusés ont été placés en détention provisoire.

Le trio, composé d'un homme A., d'un frère T. et d'une sœur M., n'ont pas contesté les faits qui leur sont reprochés à savoir, l'acquisition, la détention, le transport et l'importation illicite d'ice.

Le premier membre du trio, un dénommé A., est vendeur de voiture au black, père d'un enfant de 8 ans, et a déjà trois condamnations à son actif. L'homme a pris en charge le financement du trajet Papeete/Los Angeles et les frais d'hébergement du séjour.

Le second, T., inscrit au Sefi, sans réel projet de vie, a de son côté, organisé la rencontre du trio avec l'une de ses connaissances, un dealer à Los Angeles, un dénommé Ramon, dans un hôtel répondant au nom prédestiné de "Backpackers adventures". L'homme A., qui a déjà deux condamnations à son compteur, devait toucher 4 millions de francs pour sa participation dans l'affaire.