La mannequin Chrissy Teigen partage sa "douleur profonde" après une fausse couche

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 01/10/2020 - La mannequin Chrissy Teigen et le chanteur John Legend ont annoncé, à travers plusieurs publications émouvantes sur les réseaux sociaux, avoir perdu l'enfant qu'ils attendaient, s'attirant jeudi une avalanche de messages de soutien de célébrités.



"En train de rentrer de l'hôpital sans bébé. Comment est-ce possible ?", a écrit Chrissy Teigen, sur Twitter. La mannequin et présentatrice de télévision a été victime d'une fausse couche.



"Nous sommes sous le choc, c'est le genre de douleur profonde dont vous entendez parler, mais que nous n'avions jamais ressentie auparavant", a confié la mannequin et présentatrice de télévision sur son compte Instagram aux millions d'abonnés, réseaux social désormais habitué aux publications des plus intimes.



Son message est assorti de plusieurs photos en noir et blanc. Une image montre la mannequin allongée sur un lit d'hôpital, enlaçant le bébé mort-né, aux côtés de son époux. Sur une autre photo, Chrissy Teigen semble prier, assise en larmes sur le lit.



De nombreuses personnalités et anonymes ont témoigné leur soutien au couple marié depuis 2013, qui attendait son troisième enfant.



Si certains ont critiqué le couple pour avoir partagé des détails si personnels, d'autres l'ont au contraire remercié de parler du douloureux sujet des fausses couches.



"En partageant ce deuil intime, tu permets à tant de femmes de se sentir comprises", a salué Melissa Fumero, actrice de la série Brooklyn Nine-Nine.



"Nous serons toujours là pour vous, nous vous aimons tellement", a commenté Kim Kardashian West, l'une des personnalités les plus suivies au monde sur Instagram.



L'actrice oscarisée Viola Davis a présenté ses condoléances au couple, assurant leur envoyer "un énorme câlin virtuel".