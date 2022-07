La mairie interdit le surf à Teahupo'o

Tahiti, le 13 juillet 2022 - En raison de la forte houle, la mairie de Taiarapu-Ouest a pris un arrêté pour interdire notamment la pratique du surf. Celui-ci est entré en vigueur mardi, à 18 heures, et reste appliqué jusqu'à nouvel ordre.



En raison de la forte houle et le placement des îles de la Société en vigilance rouge, la mairie de Taiarapu-Ouest a déclenché son plan de sauvegarde communal, mardi à 18 heures. Les accès publics à la mer sont depuis fermés.



L'arrêté pris par la mairie interdit l'ensemble des activités nautiques – surf, baignade, pirogue, paddle, pêche – jusqu'à nouvel ordre. La pratique du surf est donc interdite sur la vague de Hava'e, à Teahupo'o, alors que les surfeurs attendaient cet épisode de houle avec impatience.



L'arrêté stipule également que la circulation sur la route RT4 sera fortement limitée, notamment pour les zones à fort risque d'inondation.



La mairie de Taiarapu-Ouest rappelle les numéros d'urgence : police municipale : 40.54.81.14 ou 89.47.00.50

pompiers : 40.57.98.32 ; 89.47.00.37 ou le 18

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 13 Juillet 2022