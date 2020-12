La magie de Noël à Hiva Oa

Hiva Oa, le 26 décembre 2020 – Après cette année morose qui s’achève, le père Noël s’est posé quelques jours sur l’île pour participer aux festivités de fin d’année, dans le respect des gestes barrières.



Du 18 au 23 décembre, le comité des fêtes et la commune de Hiva Oa ont organisé le Noël des enfants, afin que les petits de la commune finissent 2020 avec le sourire.

Pour respecter les distanciations sanitaires qu’impose la crise sanitaire actuelle, les habitants se sont retrouvés chaque soir, quartier par quartier, afin de limiter les grands rassemblements.

Au centre du village, au sein du Tohua Pepeu, le père Noël a reçu les enfants, dans une ambiance chaleureuse et sous les illuminations de Noël tout au long de la semaine.

C’est ainsi que tous les jours, a été organisée une distribution de cadeaux aux enfants de la commune de 2 à 14 ans. Des animations adaptées à chaque tranche d’âge étaient proposées, pour le bonheur des petits et des grands.