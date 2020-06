La lutte contre les injustices rassemble un millier de marcheurs

Tahiti, le 20 juin 2020 - La marche contre les injustices organisée samedi par le collectif Nuunaa a ti’a a rassemblé plus de mille personnes dont de nombreux militants venus soutenir le leader indépendantiste Oscar Temaru. Le cortège, qui a démarré au stade Bambridge de Papeete, s’est ensuite rassemblé à la stèle de Pouvana’a a Oopa à Tarahoi où plusieurs associations ont pris la parole.



Dès sept heures samedi matin, plus d’un millier de personnes se sont réunies au stade Willy Bambridge de Papeete et au parking de la clinique de Mamao pour répondre à l’appel du collectif Nuunaa a ti’a qui avait organisé une marche destinée à lutter contre les injustices. Parmi les marcheurs : des associations diverses et variées militant pour des causes sociales, politiques ou environnementales. A l’image de Turatahi Le Caill, un jeune étudiant en géographie aménagement du territoire qui a ouvert le cortège avec sa brouette et qui représentait l’association « We’re not sheep » : « Le gouvernement se focalise sur d’autres projets alors que c’est l’agriculture que nous devrions développer. Pour nous, c’est une forme d’injustice que de ne pas développer ce secteur alors que nous avons toutes les ressources pour mettre en place une autonomie alimentaire. »



Les deux cortèges, dont l’un était mené par le maire de Faa’a, Oscar Temaru se sont ensuite rejoints à la stèle de Pouvana’a a Oopa à Tarahoi où plusieurs associations se sont exprimées. Une mobilisation « apolitique » saluée par le porte-parole du collectif organisateur: « Nous avons décidé de faire en sorte que tout le monde se rassemble et partage afin que l’on puisse s’entraider et faire avancer les choses. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd’hui et quand je vois le nombre de marcheurs, je me dis qu’en sept jours, nous avons quand même fait du bon boulot. Ensemble nous allons soigner notre Pays.»