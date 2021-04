La libération de Yannick Mai ou le mandat d'arrêt qui divise

Tahiti, le 31 mars 2021 – Condamné en première instance à neuf ans de prison ferme pour sa participation à un trafic qui a permis l'importation de six à huit kilos d'ice en Polynésie, l'ancien guide touristique Yannick Mai a été libéré mardi par la cour d'appel. Dans son arrêt, auquel Tahiti Infos a eu accès, la juridiction a en effet considéré que le mandat d'arrêt délivré contre l'intéressé était illégal puisqu'il n'était ni en fuite, ni résident aux États-Unis mais juste détenu. Une analyse qui n'avait été partagée ni par le juge d'instruction, ni par le parquet, ni même encore par le tribunal correctionnel. Saisie par le parquet général, la Cour de cassation va désormais devoir trancher.



Libre comme l'air. La cour d'appel de Papeete a fait droit mardi à l'exception de nullité soulevée par l'avocat de l'ancien guide touristique Yannick Mai, Me Vincent Dubois, et a ainsi ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Ce dernier a pu quitter la maison d'arrêt de Nuutania où il était incarcéré depuis sa condamnation, le 16 juin dernier, à neuf ans de prison ferme pour avoir participé à un trafic d'ice qui avait permis, entre le 1er juin 2016 et le 11 juin 2017, l'importation de six à huit kilos d'ice en Polynésie. Dans son arrêt, auquel Tahiti Infos a eu accès, la cour d'appel motive sa décision en expliquant que le mandat d'arrêt qui avait été délivré par le magistrat instructeur en charge de l'affaire était irrégulier puisque Yannick Mai n'était ni en fuite, ni résident aux États-Unis.



Pour comprendre les fondements de cette décision qui a grandement fait réagir l'opinion publique mardi, encore faut-il remonter à l'origine des faits incriminant Yannick Mai. Le 11 juin 2017, et alors qu'il faisait déjà l'objet d'une information judiciaire ouverte à Tahiti pour trafic de stupéfiants, Yannick Mai avait été interpellé à l'aéroport de Los Angeles en possession de 3,7 kilos d'ice. Il avait alors été jugé en Californie, condamné à 37 mois de prison et incarcéré. Le 6 décembre 2017, le magistrat instructeur en charge de l'affaire à Tahiti avait délivré un mandat d'arrêt contre Yannick Mai qui purgeait déjà sa peine aux États-Unis. Au terme de celle-ci, l'ancien guide touristique avait finalement rejoint Tahiti où il avait été mis en examen et condamné le 16 juin 2020 à neuf ans de prison ferme.