La levée des motifs impérieux, un moindre mal pour le tourisme

Tahiti, le 20 mai 2021 - Sursaut d’espoir inattendu pour l’industrie touristique. Mais si la suppression des motifs impérieux pour les voyages depuis ou vers les Outre-mer est accueillie avec soulagement, elle ne concerne pas les moins de 16 ans, par ailleurs non éligibles à la vaccination. Un “manque à gagner important”, alors que les familles représentent près de 40% de la clientèle en saison haute.



Personne ne s’y attendait. La suppression d'un motif impérieux pour les voyages depuis ou vers les territoires d'outre-mer, dont la Polynésie, dès le 9 juin, est donc un signal encourageant pour les professionnels du tourisme et de manière générale, le monde économique. D’autant que le ministre des Outre-mer s’était montré particulièrement ferme sur la contrepartie des 70% d’adultes vaccinés. “Quand il est venu, à aucun moment il nous a laissé l’espoir de ce type d’annonce”, s’étonne Christophe Guardia, coprésident du CHP. “On espère qu’il y en aura d'autres”. Au rang des plus optimistes, le directeur de Tahiti tourisme, Jean-Marc Moccelin, reconnaît lui-même que le 9 juin était “inespéré”.



Du côté des acteurs du transport aérien, c’est évidemment “une belle surprise”, résume le pdg d’ATN, Michel Monvoisin. “En fonction de l’évolution, il n’est pas impossible qu’on rapatrie notre appareil qui est dans le désert de l’Arizona pour intensifier les fréquences à l’été et préparer les mois de juillet et août”, confie le responsable. Ce qui dépendra bien-sûr des réservations, alors que la compagnie au tiare s’apprête à relancer ses réseaux de distributions et ses campagnes de communication, jusqu’ici en stand-by.



Lui aussi surpris du changement “soudain” de critères, le numéro un du Medef, Frédéric Dock, salue une “bonne nouvelle” pour l’économie : “la Polynésie ne pouvait pas rester fermée sous prétexte que certaines personnes ont fait le choix de ne pas se vacciner, ce qu’on peut respecter par ailleurs, mais ce n’est pas une raison pour empêcher ceux qui veulent voyager, ou recevoir des touristes”.



Quid de la clientèle familiale ?



Mais malgré cette avancée imprévue, de nombreuses interrogations subsistent, à l’instar des moins de 16 ans. Toujours soumis à l’obligation de motif impérieux, ils ne sont pas éligibles à la vaccination. De quoi fermer la porte à la clientèle familiale. “Si on ne peut pas vacciner les enfants, comment fait-on ?” interroge le pdg d’ATN. De ce côté-là, une “clarification” est vivement attendue alors que les familles représentent 30 à 40% de la clientèle sur les mois de juillet et août. “C’est un manque à gagner important. La levée des motifs impérieux c’est une demi-réponse pour nous. On est content que ça évolue, mais ce n’est pas encore suffisant” nuance le directeur régional de l’InterContinental Tahiti, Guillaume Epinette.



Le directeur de Tahiti by Pearl Resorts et coprésident du CPH (Conseil polynésien de l'hôtellerie) le rejoint sur ce point, rappelant par ailleurs “que la majorité des personnes vaccinées en métropole sont plutôt âgées, ou avec des problèmes de santé, donc pas forcément enclins à voyager jusqu’ici”, indique Christophe Guardia. “On a quand même l’espoir qu’ils soient plus nombreux dans les mois qui viennent.”



Pas encore de quoi sauver la saison



Autre point bloquant : l’obligation du motif impérieux pour les visiteurs des États-Unis. “Les Américains ont toute une procédure à faire, avec des formulaires à remplir qui doivent être validés par le haut-commissariat”, déplore Christophe Guardia. Une pénibilité dissuasive selon lui. “Nos clients nous le disent quand ils arrivent à l’hôtel”. Si l’annonce du ministre reste une “bonne nouvelle”, elle “ne va pas sauver la saison” craint le directeur. A moins peut-être que “tous les pays d’Europe ouvrent leurs portes”.



Du côté des patrons, on s’inquiète surtout de l’afflux prochain de voyageurs à l’aéroport. Ce qui entraînera nécessairement un renforcement des ressources humaines au contrôle sanitaire, alors que les services de santé du Pays sont déjà à flux tendu. “Il faut qu’on soit prêt à l’aéroport, il faudra mettre les moyens”, alerte le président de la CPME, Christophe Plée. “Les protocoles mis en place avec les Américains ont mis du temps, avec deux avions qui arrivent de métropole, on n’aura pas affaire aux mêmes volumes”.