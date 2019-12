La lente sortie d’EDT de la TEP

Tahiti, le 11 décembre 2019 – Etape indispensable à la mise en place du plan de transition énergétique établi par le gouvernement 2015, la sortie d’EDT-Engie du capital de la TEP est enfin programmée au budget 2020. Le Pays doit racheter la quasi-totalité des 39% détenus par EDT dans la société d’économie mixte.



Etape aussi indispensable que symbolique dans l’avancement du plan de transition énergétique du Pays, la sortie d’EDT-Engie du capital de la TEP doit intervenir en 2020. C’est en tous cas ce qui ressort du budget primitif voté mardi par l’assemblée. Une enveloppe de 612 millions de Fcfp de crédits d’investissements est prévue pour « la prise de participation en capital de la société de Transport de l’énergie en Polynésie (…) conformément au souhait du gouvernement de racheter les parts détenues par la société Electricité de Tahiti ».



Présentée fin 2015 par l’ancien vice-président en charge de l’Energie, Nuihau Laurey, l’opération doit permettre d’assurer la neutralité de la TEP dans l’optique de donner à la société d’économie mixte (SEM) un rôle central « d’arbitre indépendant » du système électrique polynésien. Acceptée depuis plusieurs années sur le principe par EDT-Engie, cette sortie du capital tarde néanmoins à se réaliser. Initialement prévue dans le plan de transition énergétique pour le « second semestre 2016 », elle interviendra donc au mieux courant 2020 avec plus de trois ans de retard.



Après la première étape de la valorisation des 39% d’EDT dans la TEP, la réorganisation de l’équipe dirigeante de la société d’économie mixte, le double changement de ministre en charge de l’Energie et la question choix de l’acheteur des parts ont considérablement ralenti le processus. Mais finalement, c’est bien le Pays qui récupèrera la plus grande partie de l’actionnariat d’EDT dans la TEP.