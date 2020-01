La légion d’honneur pour le dernier des Tamari’i Volontaires

Tahiti, le 2 janvier 2019 – Ari Wong Kim, le dernier des Tamari’i Volontaires et survivant du bataillon du Pacifique, a été fait chevalier de la Légion d’honneur lors de la promotion du 1er janvier 2020.



La promotion du 1er janvier 2020 de la Légion d’honneur a érigé au rang de chevalier Ari Wong Kim, dernier des Tamari’i Volontaires, survivant de la bataille de Bir Hakeim et des combats du glorieux bataillon du Pacifique. Une nomination en récompense des sollicitations portées par l’association Mémoire polynésienne et par la délégation de la Fondation de la France libre de la Polynésie française, dans le contexte des prochaines commémorations des 80 ans de l’appel du général de Gaulleet du ralliement des établissements français d’Océanie.



Dernier soldat tahitien vivant du bataillon du Pacifique, Ari Wong Kim s’est engagé à 16 ans sous le nom d’emprunt de son frère Teaupahere Tetuahira, dit Tetua, détaille l’Association Mémoire polynésienne dans un communiqué. La date de naissance figurant sur le dossier militaire faisait d’ailleurs l’objet d’un point d’interrogation du service de recrutement, informé par la sœur de l’intéressé de l’usurpation d’identité. Incorporé néanmoins à la Compagnie d’infanterie coloniale de Tahiti le 16 septembre 1940, Ari Wong Kim fit sous le nom de son frère aîné toutes les campagnes du Bataillon du Pacifique.



Le soldat a combattu dans le désert de Lybie, à Bir Hakeim, à El Alamein, fait la campagne de Tunisie, a été blessé au combat en Italie une première fois en mai 1944, puis une seconde fois en France lors du débarquement de Provence en août 1944, avant d’être hospitalisé et de revenir participer à la campagne des Vosges puis à la garde du gouverneur militaire de Paris. A travers lui, c’est l’ensemble des Tamari’i Volontaires qui sont honorés.