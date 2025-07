La légende américaine du catch Hulk Hogan est décédée à 71 ans

Miami, États-Unis | AFP | jeudi 24/07/2025 - Hulk Hogan, visage emblématique du catch professionnel des années 1980 qui a mis ses talents d'athlète au profit d'une carrière d'acteur, est décédé à l'âge de 71 ans, ont fait savoir des médias américains jeudi.



Connu pour son physique imposant, son bandana et sa moustache blonde, l'Américain est décédé à son domicile en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, a précisé NBC News en citant son manager Chris Volo.



Le média spécialisé TMZ a annoncé qu'il était mort d'un "arrêt cardiaque", citant des sources anonymes.



Le charisme du catcheur sur le ring a permis de repousser les frontières du catch, des millions de personnes se fascinant pour son personnage. Il est devenu une icône à travers le pays et a popularisé la discipline comme jamais auparavant.



Il était aussi un fervent soutien du président Donald Trump, qui a salué jeudi la mémoire d'un "grand ami".



"Hulk Hogan était MAGA jusqu'au bout — fort, solide, intelligent, mais avec un grand coeur", a écrit le milliardaire républicain sur sa plateforme Truth Social, en référence à son mouvement "Make America Great Again" ("Rendre sa grandeur à l'Amérique").



Hulk Hogan, de son vrai nom Terry Bollea, a fait ses débuts professionnels en 1979 avant de devenir une star dans les années 1980 aux côtés notamment du Français André The Giant et Roddy Piper.



Il a joué dans des films pour le petit comme le grand écran, de "Rocky III" à "Cadence de combat" en passant par la très populaire série "Alerte à Malibu".



"Il était absolument exceptionnel et son talent incroyable a rendu Rocky III incroyablement spécial. J'ai le coeur brisé", a déclaré Sylvester Stallone, star de la série de films.



L'aura d'Hulk Hogan lui a ouvert les portes du WWE Hall of Fame, distinction prestigieuse pour les catcheurs, en 2005.



"Hulk a été à mes côtés depuis nos débuts dans le monde du catch. Un incroyable athlète, talent, ami et père!", a déclaré Ric Flair, un autre grand nom du catch, lui aussi membre du Hall of Fame, sur les réseaux sociaux.



- "Icône" -

La WWE, la principale ligue de catch aux Etats-Unis, a salué "l'une des figures les plus iconiques de la pop culture" qui a "aidé la WWE à acquérir une renommée mondiale dans les années 1980".



Le vice-président américain JD Vance a rendu hommage à "une grande icône pour l'Amérique". Hulk Hogan était "une des premières personnes que j'ai vraiment admirées en étant enfant".



Le catcheur a été embourbé dans une controverse il y a une dizaine d'années quand une vidéo intime a fuité. Rebelote quelques années plus tard lorsqu'il a tenu des propos racistes, insultant notamment les Afro-Américains.



L'affaire lui a valu d'être viré du WWE en 2015. Il s'est ensuite excusé et a pu réintégrer l'organisation.



Il avait aussi fait parler de lui lors de la convention républicaine il y a un an, déchirant son tee-shirt "Trump-Vance" dans un geste devenu viral.



"Avec notre leader, mon héros, ce gladiateur, nous reconstruirons l'Amérique", avait lancé Hulk Hogan depuis la scène.



Donald Trump a qualifié jeudi ce discours d'"absolument électrisant".



"Il a diverti des fans venus du monde entier, et son impact culturel a été immense", a encore écrit le président sur son réseau social.



Hulk Hogan a eu de nombreux problèmes de santé ces dernières années, résultat de souffrances répétées sur le ring.



Il a été marié trois fois et a eu deux enfants avec sa première femme, Linda.