La langue tahitienne perd Ame Huri

Tahiti, le 27 septembre 2022 – L'Académicien et ancien pionnier de l'animation et du journalisme en langue tahitienne, Ame Huri, est décédé mardi à l'âge de 81 ans.



Mehao dit “Ame” Huri est décédé mardi à l'âge de 81 ans à l'hôpital de Taaone, a annoncé la présidence par voie de communiqué. Instituteur, puis secrétaire à la mairie de Faa'a, Ame Huri avait ensuite rejoint l'équipe des animateurs et journalistes en langue tahitienne des stations radio puis télé de l'ORTF pour assurer la couverture locale et régionale des actualités.



Installé en 1973 à l'Académie tahitienne Ame Huri était Vāna’a de l’Académie tahitienne, membre du To’ohitu en sa qualité d’assesseur adjoint à la trésorière et membre de la commission des académiciens permanents. “L’apport des journalistes de langue tahitienne de la radio fut inestimable pour la sauvegarde et la diffusion de la langue. Ils furent les artisans d’une langue tahitienne contemporaine, familière, simple et correcte, accessible au plus grand nombre et à même de porter l’actualité régionale”, salue le Pays dans son communiqué. Avant de rendre hommage à celui qui a “ouvert la voie à la génération suivante des journalistes bilingues que nous connaissons : Thomas Teriiteporouarai, Eugène Roe, Rony Poutoru, Serge Tau, David Marae et la jeune génération.”