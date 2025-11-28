

La langue marquisienne s’invite sur nos smartphones

Nuku Hiva, le 17 décembre 2025 - À l’occasion de ses 25 ans, l’Académie marquisienne lance Iaēo, une application mobile gratuite qui donne accès à plus de 20 000 mots en marquisien, traduits en français et en anglais. Disponible sur App Store et Google Play, cet outil permet de découvrir les richesses de la langue marquisienne, île par île, même sans connexion. Un cadeau de fin d’année pour tous ceux qui veulent faire vivre cette langue millénaire.



Iaēo est la toute nouvelle application mobile gratuite lancée par l’Académie marquisienne en cette fin d’année. Son nom, qui signifie “Que la voix résonne !”, porte en lui toute la mission de l’Académie marquisienne : faire vivre et rayonner cette langue millénaire. L’application donne accès à plus de 20 000 mots en marquisien accompagnés de leurs traductions en français et en anglais. Chaque entrée précise l’île d’origine du terme : Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huka, Hiva Oa, Tahuata ou Fatu Hiva, révélant ainsi la richesse des variations dialectales qui font la singularité de l’archipel.



L’application se veut intuitive et accessible à tous. Elle permet de consulter le lexique depuis le marquisien, le français ou l’anglais, grâce à un moteur de recherche optimisé pour des résultats instantanés. Elle permet également de parcourir les mots lettre par lettre ou d’explorer les spécificités linguistiques de chaque île.



Une fois téléchargée, l’application fonctionne même hors ligne. Un atout majeur pour les habitants comme pour les visiteurs des Marquises.



“C’est en 2020 que l’Académie marquisienne a commencé son travail de collecte et de création de mots dans le but de produire un dictionnaire trilingue le plus complet possible”, explique Jacques Iakopo Pelleau, membre de l’Académie marquisienne. “Iaēo s’adresse à un large public : apprenants et locuteurs natifs souhaitant enrichir leur vocabulaire, enseignants et étudiants en langues polynésiennes, voyageurs curieux de découvrir la culture locale, chercheurs et passionnés de linguistique océanienne ou encore toute personne sensible à la préservation des langues du Pacifique.”



Ainsi, en offrant cet outil à la veille de Noël, l’Académie marquisienne ne propose pas seulement une application mais un véritable moyen de transmettre aux générations futures le patrimoine linguistique des Marquises et de le faire connaître bien au-delà des frontières de l’archipel. Par ailleurs, Iaēo prouve que les langues austronésiennes, quand elles sont portées par la technologie et la passion, peuvent trouver une nouvelle jeunesse et résonner avec force dans le monde contemporain.



Enfin, en plus de l’application Iaēo, l’Académie marquisienne publie plusieurs ouvrages sur papier : un précis grammatical de la langue marquisienne, un dictionnaire/lexique, ainsi qu’une nouvelle contant l’histoire d’un cheval sur l’île de Ua Huka. Tous trois sont désormais en vente sur le stand de l’Académie marquisienne installé à Ua Huka à l’occasion du Festival des arts des Marquises dont le thème est cette année : Haakāiē (Sois fier).

