La justice met un coup d'arrêt au chantier de l'A69, liesse chez les opposants

Toulouse, France | AFP | jeudi 27/02/2025 - La justice a mis un coup d'arrêt jeudi au colossal chantier de l'A69 en annulant son autorisation environnementale, une première pour une autoroute de cette envergure en France, signant un revers pour l'Etat qui fait appel.



Des cris de joie ont résonné dans un bar du centre de Toulouse, transformé en QG des anti-A69 réunis pour fêter leur victoire. "On l'a fait", s'exclament-ils.



Sous une banderole "Stop à l'A69 et son monde, une autre vie est possible", les représentants des différents collectifs contre l'autoroute ont ensuite pris la parole, affirmant vouloir "tourner la page de ce fiasco".



"L'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré une autorisation environnementale en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A69" est "annulé", selon la décision du tribunal administratif de Toulouse.



L'Etat va faire appel de la suspension du chantier, qu'engendre automatiquement la décision du tribunal, a aussitôt annoncé le ministère des Transports dans un communiqué.



- "Ubuesque" -



Le ministre Philippe Tabarot a qualifié la situation d'"ubuesque: un chantier avancé aux deux tiers est arrêté du jour au lendemain", et promis que "l'Etat continuerait de soutenir le projet".



L'Etat demande en outre un sursis d'exécution pour pouvoir reprendre le chantier de cet axe de 53 km entre Toulouse et Castres, dans l'attente de la décision au fond de la cour administrative d'appel.



Le constructeur Atosca, concessionnaire désigné de l'A69, a pris "acte de l’impossibilité de poursuivre les travaux et de l’intention de l’Etat d’engager toutes les voies de recours permettant la reprise du projet dans les meilleurs délais possibles et dans le respect de la réglementation", selon un communiqué.



Sur le chantier, à Castres, où les engins avaient été garés en pleine journée, contrairement à l'habitude, une militante anti-A69 perchée sur un arbre s'est écriée: "c'est officiel, je n'y crois pas", en apprenant la décision.



- "Historique" -



"C'est un grand jour pour le droit environnemental", s'est félicité le collectif d'opposants à l'A69 La Voie est libre (LVEL), saluant "une décision historique qui porte un coup d'arrêt définitif à un projet inutile, destructeur et irresponsable".



Les Ecologistes, les Insoumis et la Confédération paysanne ont également salué une victoire "historique". "Pour la première fois, la justice française interrompt un projet autoroutier pour des raisons environnementales", a réagi sur X la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier, espérant que cette décision "fera jurisprudence".



De fait, c'est la première fois en France qu'une infrastructure routière d'une telle importance est interrompue par un jugement, et non par une décision politique, comme l'abandon du projet d'A45 Lyon/Saint-Etienne en 2018.



Le tribunal de Toulouse a suivi l'avis de la rapporteure publique, qui lui avait par deux fois demandé "l'annulation totale" de l'arrêté préfectoral ayant permis le début du chantier en 2023.



À l'audience du 18 février, cette magistrate, Mona Rousseau, a réaffirmé que les gains espérés de la future autoroute n'étaient pas suffisants pour établir une "raison impérative d'intérêt public majeur" (RIIPM) justifiant les atteintes à l'environnement commises par le projet.



- "70% des ouvrages d'art" -



Le bitume devait être coulé en mars. Mais "comment accepter que les juges n’aient pas pris en compte la situation du chantier avec près de 300 millions d’euros de travaux déjà engagés, 45% des terrassements réalisés, 70% des ouvrages d’art construits et plus de 1.000 salariés du concessionnaire qui se retrouveront demain sans emploi", a fustigé le député du Tarn Jean Terlier.



Pour ses promoteurs, cet axe visait surtout à désenclaver "le bassin de vie" du sud du Tarn, qui "a besoin de se connecter aux équipements de la capitale régionale" Toulouse, comme l'aéroport ou les hôpitaux, selon Yasser Abdoulhoussen, directeur de projet, chargé du pilotage de l'A69 à la préfecture du Tarn.



Cette décision va "priver d'emploi des milliers de personnes, paralyser l'économie du sud du Tarn et, plus largement, tous les grands projets d'infrastructures en France", a aussitôt regretté, dans un communiqué, l'ancien député du Tarn Bernard Carayon, maire de Lavaur, dont la commune longeait le tracé.



Le patron des laboratoires Pierre-Fabre, principal employeur du sud du Tarn, a menacé de "privilégier des territoires d'accès plus rapides" si "l'enclavement devait devenir définitif".