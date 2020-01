La justice autorise les prénoms Liam pour une fille et Ambre pour un garçon

Rennes, France | AFP | mardi 28/01/2020 - La cour d’appel de Rennes a autorisé deux couples de parents à appeler leur fille "Liam" et leur garçon "Ambre", alors que le parquet estimait que ces prénoms pouvaient générer une "confusion de genre" chez les enfants.



Dans un arrêt rendu lundi, la cour d’appel de Rennes "confirme le jugement en toutes ses dispositions" et "dit n’y avoir lieu à supprimer le prénom dans le registre d'état civil".

En janvier 2018, le service de l'état civil de Lorient, estimant qu’il pouvait "être contraire à l’intérêt de l’enfant", avait signalé le choix de deux prénoms au procureur de la République : Liam pour la fille d'un couple hétérosexuel de Lorient et Ambre pour le fils d'un couple homosexuel d’Etel.

Le juge aux affaires familiales avait validé le choix de ces prénoms mais le parquet avait fait appel.

"À deux ans, notre fils a enfin un prénom", a réagi la mère du petit Ambre, disant avoir a appris la nouvelle "avec un immense soulagement". Désormais, "mon épouse va enfin pouvoir adopter son fils", s'est-elle réjoui.

Les parents de la petite Liam ont eux aussi obtenu une décision favorable. La justice nous a "fait passer pour de mauvais parents", a déclaré la mère de Liam. "Nous sommes des victimes et voulons être reconnus comme tels", a-t-elle ajouté.