La journée porte ouverte de la base navale se fera le 8 décembre

PAPEETE, le 8 septembre 2018 - Initialement prévue le samedi 29 septembre 2018, est reportée au samedi 8 décembre, de 7 heures à 13 heures. Ce report est principalement lié à des raisons techniques qui ne permettent pas d’accueillir le public en toute sécurité.



La nouvelle échéance, éloignée de la date initiale, est intimement liée à la présence du bâtiment multi-missions Bougainville (la JPO entrant dans le cadre des commémorations des 250 ans de l’arrivée de Louis-Antoine de Bougainville).



Le concours de peinture organisé à cette occasion reste d’actualité. Il est ouvert à toute personne souhaitant s’exprimer sur le thème " 250 ans après, le marin en Polynésie ", sans limitation d'âge. Deux catégories sont envisagées, pour les plus et moins de 20 ans.



Toute personne peut déposer son œuvre, obligatoirement encadrée, avant le 31 octobre 2018 à la base navale de Papeete, accompagnée d'une petite fiche comportant une photographie et un descriptif succinct de l’œuvre (dix lignes maximum), une photocopie de la pièce d’identité de l'artiste, ainsi qu'une adresse mail / numéro de téléphone de contact.