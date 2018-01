La journée défense et citoyenneté pour sensibiliser sur la condition féminine

PAPEETE, le 29 janvier 2018 - Le centre du service national de Polynésie française organise une journée défense et citoyenneté aujourd'hui de 07h à 15h00 à l'Assemblée territoriale de Polynésie Française.



Le centre du service national de Polynésie-française (CSN-PF) organise une journée défense et citoyenneté (JDC) le mardi 30 janvier 2018 de 07h00 à 15h00 à l’assemblée territoriale de Polynésie française. La journée se consacrée à la thématique de l’égalité Femmes-Hommes.



Madame la ministre Tea FROGIER, Monsieur le président de l’assemblée territoriale, Marcel Tuihani, Monsieur l’amiral COMSUP, Denis Bertrand, et le directeur du CSN-PF rendront visite aux jeunes présents à cette JDC à partir de 09h45.



Le centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) interviendra sur le thème de cette journée entre 09h45 et 10h30.



QU'EST CE QUE LA JDC ?

La journée défense et citoyenneté (JDC) permet d'informer les jeunes citoyens sur leurs droits et devoirs en tant ainsi que sur le fonctionnement des institutions. Cette journée doit être accomplie après leur recensement, entre leur 16e et 25e anniversaire. La participation à la JDC est obligatoire.

Pendant cette journée, les participants reçoivent des enseignements sur : les enjeux et objectifs généraux de la défense nationale et des différentes formes d'engagement (volontariat de service civique, volontariat dans les armées, réserve opérationnelle, réserve citoyenne, métiers civils et militaires de la défense); le civisme, sur la base de la charte des droits et devoirs du citoyen français ; le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et d'organes, la sécurité routière.

Les participants passent également des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.